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«Газиантеп» снялся с чемпионата Турции из-за землетрясения в стране

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Газиантеп» снялся с чемпионата Турции из-за землетрясения в стране.

«В нынешних сложных обстоятельствах нашему клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность. В соответствии с решением, принятым нашим Советом директоров, футбольный клуб «Газиантеп» решил отказаться от участия в соревнованиях Суперлиги и Кубка Зираат Турции в сезоне 2022–2023 годов.

Мы верим, что наш город и наша страна как можно скорее залечат раны, нанесенные катастрофой землетрясения, и благодарим всех, кто рядом с нами, за поддержку», — говорится в заявлении клуба.

Ранее о снятии с чемпионата Турции объявил клуб «Хатайспор». Участие в нынешнем сезоне турнира продолжают 17 команд.

В ночь на 6 ферваля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Эпицентр находился рядом с городом Газиантеп.

Источник: ФК «Газиантеп»
Футбол
ФК Газиантеп
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