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Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно

Гоша Чернов
Корреспондент
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Криштиану Роналду, Энцо Фернандес, Тодд Боули.
В Европе завершился событийный регистрационный период. Выделяем его главные тенденции.

Охота на героев Катара

Чемпионаты мира всегда значительно влияют на интерес клубов к лучшим игрокам турнира — особенно к тем, кто раньше был не на слуху. ЧМ-2022 не стал исключением, хоть и проходил зимой. В январское трансферное окно мало кто серьезно укрепляет состав, поэтому и массового круговорота героев катарского турнира не было. Однако тенденция все равно сохранилась.

Лакомыми кусками на трансферном рынке были марокканцы. В частности, цементировавшие опорную зону сборной в Катаре Аззедин Унаи и Софьян Амрабат. Первый перебрался из «Анже» в «Марсель» за восемь миллионов евро, а другой долго вел предметные переговоры о переходе из «Фиорентины» в «Барселону» на правах аренды. Должен был сменить клуб и Хаким Зиеш — «ПСЖ» собирался арендовать хавбека у «Челси» в последние часы перед дедлайном, но лондонцы трижды высылали во Францию неверные документы.

Хорватов тоже многие хотели видеть у себя. Например, автор голевой передачи в матче с Бразилией Мислав Оршич сменил загребское «Динамо» на «Саутгемптон», а вратаря Доминика Ливаковича могли купить «Вильярреал» и «Ноттингем Форест». Переход экс-зенитовца Деяна Ловрена в «Лион» — тоже в какой-то степени влияние ЧМ-2022.

Криштиану Роналду, Энцо Фернандес, Жоау Канселу. Главные трансферы зимы. Разворот Криштиану Роналду на Восток, звезды ЧМ-2022 в АПЛ и бегство от Гвардиолы

В топ-клубы АПЛ перешли два сверкнувших в Катаре голландца: Коди Гакпо — в «Ливерпуль», а Ваут Вегхорст — в «МЮ». Двухметровый австралийский защитник Харри Суттар перед дедлайном перебрался из «Стоук Сити» в «Лестер». Ну а целью номер один для всех топ-клубов предсказуемо стал лучший молодой футболист ЧМ-2022 Энцо Фернандес — «Челси» буквально до последних минут бодался с «Бенфикой», но все же уговорил ее продать своего бриллианта. 121 миллион евро — аргентинец мигом превратился в самого дорогого игрока АПЛ и одну из крупнейших покупок в истории январских окон.

Самые дорогие зимние трансферы в истории. Фото "СЭ"

Боули затмил Абрамовича

Вы и не глядя в рейтинг угадаете, что больше остальных зимой потратили представители английской премьер-лиги. В топ-7 основных клубов-покупателей нет команд из других чемпионатов, а главным транжирой января предсказуемо стал «Челси». Синие взорвали рынок в этом сезоне: летом они подписали девять новых игроков, зимой — еще восемь. Чистые расходы лондонцев на приобретения за оба трансферных окна составили 611 миллионов евро — это мировой рекорд с солидным запасом. Раньше больше всех тратила «Барселона» в сезоне-2017/18 — 380 миллионов евро.

При Романе Абрамовиче «Челси» редко закупался посреди чемпионата — за три предыдущие зимы клуб вообще не потратил ни пенни. Наиболее расточительное январское окно в эру российского олигарха пришлось на 2011 год, когда «Челси» заплатил 83,5 миллиона евро за Фернандо Торреса и Давида Луиза. А новый владелец клуба Тодд Боули в первую же зиму потратил больше 300 миллионов евро. В топ-8 крупнейших покупок зимы сразу пять новичков «Челси».

Топ-10 самых дорогих трансферов зимы-2023. Фото "СЭ"

Контракты удлиняются

Самый распространенный вопрос о «Челси»: «Почему клуб не боится финансового фейр-плей?» Одну из лазеек Боули обнаружил благодаря знанию рынка американского спорта (глава «Челси» владеет 20% акций бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс»). В различных лигах США распространены удлиненные контракты: бейсболисты, футболисты и хоккеисты нередко заключают соглашения на 10-12 лет. А в Европе все привыкли, что потолок для новых контрактов — пять сезонов.

Боули сломал систему. Еще летом сразу четыре новичка «Челси» подписали шестилетние контракты, а Уэсли Фофана — семилетний. Зимой Боули пошел дальше: Андрей Сантос, Бенуа Бадиашиль и Нони Мадуэке заключили соглашения на семь с половиной лет, а Мудрик и Фернандес — на восемь с половиной! Такая тактика позволит лондонцам не нарушать ФФП, потому что в бухгалтерском учете потраченная на трансфер сумма будет в равной степени распределяться на каждый год контракта. И вот уже выходит, что Мудрик стоит не 70 миллионов евро без учета бонусов, а примерно 8,2 миллиона в год.

Коди Гакпо, Энцо Фернандес, Энтони Гордон. Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе

На самом деле эта идея первому пришла не Боули. Еще в девяностые «Бетис» заключил с бразильцем Денилсоном контракт на 11 сезонов, а, к примеру, прошлым летом Дарвин Нуньес, Орельен Тчуамени и Калвин Филлипс подписали шестилетние контракты с «Ливерпулем», «Реалом» и «Манчестер Сити» соответственно. Однако раньше этим никто не злоупотреблял, а Боули явно делает на этом акцент. Как следствие, возмутились футбольные власти: The Times на днях сообщил, что УЕФА собирается официально ограничить действие контрактов пятью сезонами.

Топ-7 клубов-покупателей зимы-2023. Фото "СЭ"

Перехваты трансферов становятся обыденностью

Случается, футболист согласовал контракт с одним клубом, а в последний момент перешел в другой. Например, в 2013 году «Челси» утащил из-под носа у «Тоттенхэма» Виллиана, а в 2018-м «Барселона» — Малкома у «Ромы». Прошлым летом тоже был похожий случай: защитник «Севильи» Жюль Кунде уже собирался заселяться в дом Ромелу Лукаку в Лондоне, но «Барселона» перехватила француза у «Челси».

Этой зимой сразу два игрока внезапно перешли не туда, куда должны были изначально. В первом случае украинский вингер Михаил Мудрик даже через соцсети намекал, что готов к скорому трансферу в «Арсенал» — он публично называл Микеля Артету топ-тренером, пока «канониры» сбивали цену на трансфер. Но тут с неба свалился «Челси»: Боули сразу предложил «Шахтеру» 100 миллионов евро, включая бонусы, а «Арсенал» лишь смотрел за сделкой со стороны. Впрочем, лидеры АПЛ мудро инвестировали сохраненные средства: на «Эмирейтс» переехали другой вингер Леандро Троссар, хавбек «Челси» Жоржиньо и польский защитник Якуб Кивиор.

Еще один «угон» футболиста тоже произошел в АПЛ, но его история даже интереснее. Нападающий «Вильярреала» Арно Данжума не только согласовал контракт с «Эвертоном», но и прошел медобследование, а также сделал фотосессию для представления в соцсетях. Однако примерно в то же время ливерпульцы уволили с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда, а на Данжуму вышел «Тоттенхэм». Голландец тут же передумал — на следующий день он перебрался в лондонский клуб и даже успел забить за «шпор» в Кубке Англии.

Энцо Фернандес, Жоржиньо, Сердар Азмун. «Челси» обновил трансферный рекорд, «Арсенал» подписал Жоржиньо, переход Азмуна в «Марсель» сорвался

Полноценной тенденцией эти перехваты пока сложно назвать, но, вполне возможно, число подобных случаев возрастет. Угоны игроков могли бы сказаться на отношениях между клубами, но пример «Челси» и «Арсенала» доказывает, что обид нет: после спорных обстоятельств вокруг трансфера Мудрика лондонские клубы оформили сделку по переходу Жоржиньо. Видимо, таковы теперь правила рынка.

Топ-7 клубов-продавцов зимы-2023. Фото "СЭ"

Игроки форсируют переговоры

Футболисты должны быть благодарны своим работодателям, но нередко они вступают с ними в открытый конфликт ради ухода. Этой зимой подобных случаев было несколько, но не все разрешились успешно для игроков.

В «Брайтоне» запротестовал один из лидеров — Леандро Троссар. Сперва бельгиец просто был недоволен тем, что главный тренер команды Роберто Де Дзерби не включил его в заявку на один из матчей, и самовольно покинул базу. А после Троссар через агента начал давить на тренера и клуб. Бельгийцу повезло, что у «Арсенала» в те же числа сорвалась сделка по Мудрику, поэтому он перешел в лондонский клуб, даже на повышение.

А у другого игрока «Брайтона» дела сложились хуже. Эквадорский опорник Мойзес Кайседо многих впечатлил на чемпионате мира и вполне мог пойти по пути Троссара — «Арсенал» предлагал 70 миллионов фунтов, но «Брайтон» отказал. При этом Кайседо не только просил руководство отпустить его, а написал в соцсетях огромный прощальный пост с такими словами: «Горжусь, что выручил для «Брайтона» рекордную сумму трансфера». В итоге эквадорец никуда не ушел — интересно, какая у него будет мотивация весной.

Другой герой ЧМ-2022 Софьян Амрабат тоже пытался покинуть «Фиорентину» — перед закрытием окна марокканец даже отказывался тренироваться, потому что надеялся перейти в «Барселону». Каталонцы действительно хотели видеть у себя хавбека, но могли позволить себе лишь аренду.

Доходы и расходы топ-5 европейских лиг на трансферы зимой-2023. Фото "СЭ"

Николо Дзаньоло — еще один пример футболиста, ставящего личные интересы выше командных. С полузащитником «Ромы» в январе связывались клубы АПЛ и «Милан». Жозе Моуриньо признавался, что Дзаньоло объявил ему о намерении уйти, и даже не включал его в заявку на матчи — позволял завершить переговоры. «Рома» согласовала все условия трансфера с «Борнмутом», но Николо внезапно отказался туда уходить. После этого римлянам пришлось долго уговаривать футболиста, который вроде бы и так собирался уезжать. За день до закрытия окна Дзаньоло все-таки согласился перейти в «Борнмут», но тут уже развел руками клуб: за эти несколько дней он много потратил, и денег попросту не осталось. Поведением Дзаньоло возмущены все в «Роме» — болельщики даже вывесили оскорбительный баннер у Колизея.

А вот Жоау Канселу клуб сменил. Это одна из самых громких сделок окна: защитник «Манчестер Сити» поссорился с Пепом Гвардиолой и был арендован «Баварией». Канселу — один из лучших футболистов планеты на своей позиции, но после чемпионата мира он потерял место в основе и взбесился из-за этого. Гвардиола показал, что не будет церемониться даже с таким ценным футболистом, и спокойно отпустил португальца к конкурентам в борьбе за Лигу чемпионов.

Траты топ-5 европейских лиг на зимние трансферы за последние пять лет. Фото "СЭ"

Последний клуб Криштиану?

Но символом этого трансферного окна все-таки останется Роналду — именно его в будущем станут вспоминать в первую очередь при обсуждении зимы-2023. Португалец совершил эпохальный переход: он впервые покинул Европу, хотя мало кто в это верил, а еще важнее сумма контракта португальца с саудовским «Аль-Насром» — 200 миллионов долларов в год. Нельзя не упомянуть и резонансное интервью Криштиану Пирсу Моргану прямо перед чемпионатом мира — именно Роналду запустил череду демаршей и скандалов этой зимы. Не будь этого интервью, вероятно, и такого числа бунтов не было бы.

Трансфер Роналду фиксирует еще одну тенденцию масштабных вливаний в футбол Саудовской Аравии. Королевство рассчитывает принять у себя чемпионат мира 2030 года и улучшить собственный имидж посредством спорта номер один. Уже разрастаются слухи о том, что другой местный гранд «Аль-Хиляль» собирается переманить к себе Лионеля Месси. Но это уже дело следующих трансферных окон.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
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Интер 1
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обе забьют - да

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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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