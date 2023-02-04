Сломанные факсы, долгие раздумья и разгильдяйство. Трансферы, сорвавшиеся в последний момент

По мотивам несостоявшегося перехода Зиеша в «ПСЖ».

Хаким Зиеш

Год: 2023

Откуда: «Челси»

Куда: «ПСЖ»

«Челси» был главным поставщиком новостей января, но покупать игроков у лондонцев получалось лучше, чем избавляться от них. В последний день трансферного окна синие договорились отдать в аренду «ПСЖ» Хакима Зиеша, но, видимо, основные силы были брошены на приобретение Энцо Фернандеса у «Бенфики». По марокканцу все условия были обговорены, но сделка затянулась и в итоге не состоялась.

По информации L'Equipe, «Челси» трижды напортачил с бумагами: в первом случае лондонцы отправили в Париж не тот документ, затем прислали нужный, но без подписи. С третьей попытки клуб Тодда Боэли все сделал верно, но дедлайн уже прошел. «ПСЖ» просил лигу войти в положение, ведь ни французский клуб, ни футболист не виноваты, но все напрасно. Теперь Зиешу предстоят полгода в глухом запасе «Челси», а в Париже настолько разозлены, что не хотят больше иметь никаких дел с лондонцами.

Янник Джало

Янник Джало. Фото Global Look Press

Год: 2011

Откуда: «Спортинг»

Куда: «Ницца»

В 2015 году Джало забивал за «Мордовию» в РПЛ, а задолго до этого португальца хотели видеть у себя многие европейские клубы. В последний день лета 2011 года Янник должен был покинуть родной «Спортинг» ради «Ниццы». Но что-то пошло не так.

Французы утверждали, что факс пришел через четыре минуты после дедлайна, но португальцы вину категорически отрицали. «Ницца» даже подавала жалобу в Спортивный арбитражный суд, но CAS отклонил апелляцию. Трансфер был признан несостоявшимся, а Джало полгода вынужден был провести без футбола. Поэтому его карьера полетела вниз.

Давид де Хеа / Кейлор Навас

Год: 2015

Откуда: «Манчестер Юнайтед» / «Реал»

Куда: «Реал» / «Манчестер Юнайтед»

Пожалуй, самый известный случай сорванного трансфера. За день до конца летнего окна-2015 «МЮ» и «Реал» договорились о грандиозном обмене голкиперами: Де Хеа в обмен на Наваса и 25 миллионов евро. Времени на оформление хватало, но трансферы так и не случились.

Вокруг этой истории много мифов, один из которых — якобы сломавшийся факс в офисе одного из клубов. Но у «Реала» другая версия: сразу после срыва мадридцы выпустили заявление из десяти пунктов, в котором обвиняли во всем «Юнайтед». Флорентино Перес возмущался, что клуб ждал ответа из Манчестера восемь часов. «Реал» получил окончательный пакет контрактов лишь через две минуты после полуночи, и это сыграло ключевую роль.

Удивительно, но в итоге срыв положительно сказался на всех. Де Хеа через несколько дней подписал новый контракт с «МЮ» на улучшенных условиях и до сих пор остается номером один в команде, а Навас после этого трижды выиграл Лигу чемпионов в ранге основного голкипера «Реала».

Эрик-Максим Шупо-Мотинг

Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Фото Getty Images

Год: 2011

Откуда: «Гамбург»

Куда: «Кельн»

А в этой истории действительно фигурировал сломанный факс. Зимой 2011-го камерунский форвард должен был отправиться в аренду из «Гамбурга» в «Кельн». Все стороны согласовали условия, и в 17:49 (за 11 минут до дедлайна) в «Кельн» были отправлены все необходимые документы. Однако до немецкого клуба добралась только одна страница, а самая главная — с подписью — была напечатана лишь в 18:00.

«Кельн» все равно оформил сделку, зная, что время истекло. Но бумаги не приняли, хотя в клубе настаивали, что технические неисправности можно приравнять к форс-мажору. Оставшиеся до конца сезона полгода Шупо-Мотингу пришлось провести во второй команде «Гамбурга».

Аксель Витсель

Год: 2016

Откуда: «Зенит»

Куда: «Ювентус»

Резонансный случай срыва трансфера знает и российский футбол. 31 августа 2016 года полузащитник «Зенита» Аксель Витсель прилетел в Турин, чтобы завершить переход в «Ювентус». Бельгиец прошел медосмотр, согласовал условия личного контракта и остался сидеть в отеле, ожидая, пока клубы уладят все формальности. Sky Sport сообщал, что туринцы должны были заплатить за бельгийца 18 миллионов евро, но сделка так и не состоялась.

В Италии писали, что трансфер заблокировал лично Мирча Луческу. Сам главный тренер «Зенита» оправдывался: «На самом деле нам не хватило времени, чтобы оформить трансфер. Мы были согласны продать Витселя, но искали замену и хотели договориться о его обмене на Родриго Бентанкура. Однако этого сделать не удалось».

Через полгода Витсель все-таки покинул «Зенит» ради Китая, а в 2018-м вернулся в Европу. Но за «Ювентус» Аксель так и не сыграл.

Адриен Силва

Адриен Силва. Фото Global Look Press

Год: 2017

Откуда: «Спортинг»

Куда: «Лестер»

Летом 2016-го Португалия выиграла Евро, и на чемпионов континента открылась охота. За Адриеном Силвой целый год бегали различные клубы, а расторопнее всех оказался «Лестер». Но «Спортинг» упирался и сдался лишь в последний день летнего трансферного окна. Однако и тут все затянулось: документы достигли пункта назначения всего через 14 секунд после дедлайна. ФИФА здесь была непреклонна.

«Лестер» очень хотел купить Силву, поэтому не стал отменять сделку, а терпеливо ждал 1 января 2018-го — в этот день португалец и формально был зарегистрирован, и дебютировал в АПЛ. Все полгода «Лестер» платил Силве зарплату, хотя он и не мог играть за «лис».

Андреас Кепке

Год: 1996

Откуда: «Айнтрахт»

Куда: «Штутгарт» / «Барселона»

Уникальный случай из девяностых. Легендарный немецкий вратарь хотел сменить клуб после победного Евро-1996 и быстро договорился со «Штутгартом»: Кепке даже представили журналистам и сфотографировали с футболкой «швабов». Но контракт на тот момент не был подписан, и как раз в те же дни на Кепке вышла «Барселона». Голкипер бросил все и полетел в Каталонию подписывать контракт.

Но сине-гранатовые, узнав о «Штутгарте», тут же разорвали все отношения с Кепке, и формально вратарь стал свободным агентом. Впрочем, без клуба голкипер немецкой сборной не остался — Кепке подобрал «Марсель», за который он отыграл пару сезонов.

Йоаким Мэле

Йоаким Мэле. Фото Global Look Press

Год: 2020

Откуда: «Генк»

Куда: «Марсель»

Латераль сборной Дании стал звездой Евро-2020, однако до того турнира широкая публика мало что знала о Мэле. Он очень хотел переехать в клуб топ-5 европейских лиг, поэтому сильно расстроился из-за срыва трансфера осенью 2020 года.

«Марсель» обо всем договорился и с датчанином, и с его клубом, но в последний момент «Генк» посчитал сумму в 13 миллионов евро заниженной. «Я был опустошен, — вспоминал Мэле. — Узнав об этом, я швырнул телефон в угол комнаты. Я не перешел лишь потому, что «Генк» внезапно захотел больше денег».

Французы были шокированы таким отношением бельгийского клуба, поэтому свернули сделку — до дедлайна оставался час, и времени на новые переговоры просто не было. Впрочем, спустя несколько месяцев Мэле все-таки покинул «Генк» — его за 13,7 миллиона евро приобрела «Аталанта».