Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе

Энцо Фернандес все-таки переедет в Лондон.

Нынешнее зимнее трансферное окно в Европе в целом получилось одним из самых спокойных за последние годы. Если, конечно, оставить за скобками «Челси» — синие второй дозаявочный период подряд взрывали рынок. Если летом лондонцы потратили на новичков 279 миллионов евро, то сейчас еще больше — невероятные 329,5.

Главной сделкой стал переход лучшего молодого игрока ЧМ-2022 Энцо Фернандеса из «Бенфики». За 22-летнего полузащитника синие заплатили 121 миллион евро (или 106 миллионов фунтов) — это шестая по величине сделка в истории футбола и английский трансферный рекорд. Прежнее достижение принадлежало Джеку Грилишу, за которого «Манчестер Сити» заплатил летом 2021 года «Астон Вилле» 117,5 миллиона евро (100 миллионов фунтов).

Энцо Фернандес. Фото Global Look Press

«Бенфика» приобрела Фернандеса у «Ривер Плейт» лишь прошлым летом и сразу вписала в его контракт отступные в размере 120 миллионов евро, на которых и стояла до последнего.

Однако «Челси» в данном случае — исключение, играющее по своим правилам, требующим отдельного и детального разбора. В целом же поведение клубов вполне укладывалось в привычную стратегию, когда зимой на рынок выходят по трем причинам:

1) экстренно закрыть провисающую позицию — из-за травмы, потери футболистом формы и так далее;

2) команда собирает игроков под задачу: например, стоящий на вылет клуб активно работает на рынке, чтобы спастись, или же, наоборот, клуб, рассчитывающий на что-то серьезное, хочет расширить обойму;

3) есть шанс заполучить сильного игрока, опередив мощных конкурентов, или же взять его за меньшую сумму, чем пришлось бы выложить будущим летом.

Под все эти критерии хорошо, например, подпадает работа менеджмента «Арсенала», лидирующего сейчас в АПЛ. «Канониры» очень хотели Михаила Мудрика — тут подходят и п. 2, и п. 3, но проиграли борьбу за талантливого 22-летнего украинца «Челси». В итоге вместо него в группу атаки взяли Леандро Троссарда из «Брайтона» за 27 миллионов фунтов. Бельгиец на шесть лет старше, никак не может считаться восходящей звездой, зато уже адаптирован к АПЛ, но даст «Арсеналу» глубину состава и поможет здесь и сейчас.

Это же касается и перехода Жоржиньо. «Арсенал» очень хотел Мойзеса Кайседо из «Брайтона» уже сейчас — летом за 21-летнего эквадорского опорника развернется жесточайшая охота. «Канониры» готовы были заплатить 70 миллионов фунтов, но в клубе с южного побережья четко дали понять — сейчас Кайседо не продается. В итоге «Арсенал» провернул трансфер Жоржиньо за 12 миллионов фунтов.

Жоржиньо и главный тренер «Арсенала» Микель Артета. Фото ФК «Арсенал» Фото ФК «Арсенал»

Понятно, что 31-летний итальянец не альтернатива Кайседо, и его появление в Северном Лондоне вовсе не означает, что эквадорец не перейдет летом. В конце концов, они совершенно разные футболисты по игровым характеристикам. Но Жоржиньо, как и Троссаррд, усилит «Арсенал» здесь и сейчас. Когда ты идешь за первым за 19 лет чемпионством, то можно и даже нужно сконцентрироваться на сиюминутных потребностях. Тем более что из-за травмы Мохамеда Эльнени и не очень хорошей формы Альберта Самби Локонга «канонирам» нужен был исполнитель в центр поля — один Томас Партеи вторую половину сезона может и не вывезти.

«Ливерпуль» сработал по п. 3, выхватив Коди Гакпо. 23-летний голландец мог оказаться в АПЛ прошлым летом и наверняка оказался бы будущим — основными претендентами назывались «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Но красные сыграли на опережение, а немалую роль в этом сыграл Вирджил ван Дейк, проведший разъяснительную работу с соотечественником.

Точно по лекалам действовал и «Манчестер Юнайтед», который после летнего транжирства не горел желанием тратиться. Нужен был работящий центрфорвард после разрыва контракта с Криштиану Роналду — в команде на правах аренды появился Ваут Вегхорст. Получил травму и выбыл в лучшем случае до середины апреля Кристиан Эриксен — на флажке арендовали Марселя Забитцера из «Баварии».

Думаю, вы уже обратили внимание, что разговор идет исключительно об английских клубах. Но это объяснимо — именно представители АПЛ, как и всегда в последние годы, вели себя на рынке наиболее активно. Здесь даже стремящиеся не утонуть «Саутгемптон» и «Борнмут» выкладывают по 60 миллионов евро, а подписавший летом 21 нового игрока «Ноттингем» не успокаивается и зимой, ангажировав в числе прочих Кейлора Наваса из «ПСЖ». А из десяти самых дорогих трансферов зимы девять совершили клубы АПЛ.

В остальных топ-лигах — тишина и спокойствие (применительно к ведущим клубам, разумеется). Выделяется разве что «Бавария», решившая прокачать фланги обороны (или, может быть, опорную зону?) с помощью Дэйли Блинда и Жоау Канселу (аренда португальца, на мой взгляд, вообще самый неожиданный и удивительный переход января). Ну и «Марсель», выписавший себе из «Браги» нападающего Витинью за 32 миллиона.

В Испании крайне агрессивно ведшая себя на рынке с приходом Хави «Барселона», кажется, насытилась — применительно к каталонцам не было даже особых слухов, во всяком случае правдоподобных. «Реал» постепенно приучил всех к своей зимней спячке, из которой не стал выходить даже после травмы Ферлана Менди — основной левый защитник выбыл на два месяца.

О положении дел в Италии лучше всего говорит то, что самым потратившимся клубом стала «Специя», гульнувшая на 7,5 миллиона евро. На втором месте «Удинезе» — 6 миллионов.