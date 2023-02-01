Главные трансферы зимы. Разворот Криштиану Роналду на Восток, звезды ЧМ-2022 в АПЛ и бегство от Гвардиолы

Выбрали десятку самых крутых трансферов зимы.

Криштиану Роналду

из «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Наср», свободный агент

Криштиану Роналду. Фото AFP

Масштаб личности Криштиану Роналду таков, что португалец оказался бы центральной фигурой трансферного окна, даже если бы решил поиграть где-то на отдаленных островах в любительской лиге. Для этого даже не надо было давать скандальное интервью Пирсу Моргану. Хотя, собственно говоря, с него все и началось, и в тот момент пятикратный обладатель «Золотого мяча» сжигал за собой все мосты, делая расставание с «МЮ» неизбежным.

Все остальное лишь дополняло неординарную историю. Прощание с Европой и переезд на Ближний Восток, космическая зарплата, решение «Аль-Насра» освободить легионерскую вакансию, расторгнув контракт с нападающим сборной Камеруна Абубакаром... Да что там говорить: приезд на товарищеский матч в Эр-Рияд «ПСЖ» и встреча на поле Роналду и Месси затмила собой остальные футбольные события в столице Саудовской Аравии, включая класико в финале испанского Суперкубка. Даже если принять за аксиому, что Криш едет с ярмарки, это самый громкий переход зимы.

Коди Гакпо

из ПСВ в «Ливерпуль», 42 миллиона евро

Коди Гакпо. Фото Reuters

Голландец давно на выданье, и, например, «Бавария» готова была подписать его еще по ходу прошлого сезона. Однако Гакпо посчитал, что не совсем готов к топ-клубу, и планирует еще год провести на родине. Но, возможно, форвард просто не хотел рисковать и менять привычную среду до ЧМ-2022. Если это так, то ставка сработала. До турнира в Катаре Гакпо забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач, что очень круто даже по меркам заточенного на атаку Эредивизи.

А уже в сборной стало понятно: удержать Гакпо в ПСВ нереально, потому что Луи ван Гал провел дополнительную рекламную кампанию одного из главных талантов европейского футбола. Речь о решении тренера использовать удивительно высокого для вингера Гакпо (193 см) в центре, где тот забил во всех играх группового раунда. Правда, пока в «Ливерпуле» голландец не блещет, но тому есть объективные причины. Эмоциональное опустошение после ЧМ, более конкурентная лига и, конечно, кризисное состояние красных.

Ваут Вегхорст

из «Бернли» в «МЮ», аренда

Ваут Вегхорст. Фото AFP

Давайте откровенно: для широкого круга болельщиков до ЧМ-2022 Вегхорст был просто одним из нападающих сборной Голландии. На родине он никогда не выступал за топ-клубы, сделав имя в подпиравшем грандов АЗ. Потом были два классных сезона в бундеслиге (всего лишь в «Вольфсбурге») и неожиданное решение сорваться с места ради английской мечты. Да еще и в стоявший на вылет «Бернли», который все равно отправился в чемпионшип, а не желавший там играть Вегхорст — в турецкий «Бешикташ».

Естественно, на мировом первенстве он выходил только на замену, но все перевернул четвертьфинал с Аргентиной. После него весь мир узнал, что Месси может публично обозвать соперника, а розыгрыши штрафных еще способны удивлять небанальными решениями. Хотя в Сети несложно найти точно такой же гол Вегхорста в чемпионате Германии. Впрочем, в «МЮ» на вакантную после ухода Роналду позицию его позвали не только за это, Ваут — это прессинг и мощь в верховой борьбе. В прошлом сезоне схожий набор качеств Люка де Йонга использовал в «Барселоне» Хави, и Вегхорст уже показал, что может помочь новому клубу даже сильнее, так как сейчас он игрок старта, а не ротации.

Михаил Мудрик

из «Шахтера» в «Челси», 70 миллионов евро

Михаил Мудрик. Фото Reuters

В этой Лиге чемпионов 22-летний вингер стал главной звездой «Шахтера». Забивал «Лейпцигу» и «Селтику», трепал нервы обороне «Реала», и после каждой яркой игры о скором переезде Мудрика в Европу говорили все больше. В итоге все вылилось в схватку двух лондонских клубов, где фаворитом долгое время считался «Арсенал». Красно-белые в итоге взяли готового игрока, воспользовавшись конфликтом Троссара с «Брайтоном» и заплатив за него треть требуемого за Мудрика (24 миллиона евро).

В случае с украинцем «канониры» предлагали 40 миллионов и еще 20 в виде бонусов, а потом подняли ставки до «50+20». Сам футболист склонялся к предложению лидера АПЛ, но тут в дело вмешался «Челси» и в фирменном стиле нынешнего владельца Тодда Боэли просто закидал «горняков» деньгами. Синие дали 70 миллионов сразу, а с различными выплатами их суммарные затраты могут вырасти до 100 миллионов. «Шахтер», где уверяли, что на этой позиции круче Мудрика только Мбаппе с Винисиусом Жуниором, точно выиграл, а оправдается ли ставка скупающего молодые таланты «Челси», покажет только время.

Жоау Феликс

из «Атлетико» в «Челси», аренда за 11 миллионов евро

Жоау Феликс. Фото Reuters

Еще один яркий пример расточительности «Челси». 11 миллионов евро за аренду без права выкупа — удивительные цифры. Наверное, что-то подобное можно было бы представить где-то на Ближнем Востоке, но никак не в топ-клубе мирового уровня. Даже при том, что синие остро нуждаются в классных игроках, которые могут давать результат здесь и сейчас, да еще и не лишены мотивации.

С этим у Жоау Феликса все в порядке, а смена обстановки и возможность вырваться из жестких схем Диего Симеоне виделись отличным стимулом. Возможно, это даже сработает, но на данный момент огромное желание играть там, где в тебе нуждаются, сыграло против португальца. В первом же матче он стал самым ярким футболистом «Челси», однако чрезмерное рвение обернулось удалением и дисквалификацией на три тура. В Англии уже подсчитали, что из-за этого лондонский клуб выбросил на ветер полтора миллиона евро.

Ян Зоммер

из «Боруссии» М в «Баварию», 8 миллионов евро

Ян Зоммер. Фото Reuters

Переход Зоммера в «Баварию» интересен не только сам по себе, но и в контексте будущего многолетнего первого номера мюнхенцев Нойера. Все-таки он не молодеет, и никто точно не скажет, как готовящийся отметить в марте 37-й день рождения голкипер восстановится от полученного при катании на горных лыжах перелома ноги. А так как во время лечения Нойера клуб уволил его давнего друга — тренера вратарей Тони Тапаловича, это намекает на ослабление позиций ветерана.

Тем более поводом стал конфликт специалиста с Юлианом Нагельсманном. Нойер в скандальной ситуации со сливом информации из штаба тоже замешан, а на покупке нового вратаря настоял главный тренер. Выводы можно сделать самостоятельно. И показательно, что в «Баварию» пришел один из лучших вратарей бундеслиги, который привык быть первым как в клубе, так и в сборной Швейцарии. Смущает только возраст, ведь в свои 34 года Зоммер не ассоциируется с игрой вдолгую.

Жоау Канселу

из «Манчестер Сити» в «Баварию», аренда

Жоау Канселу. Фото AFP Фото AFP

Значительную часть карьеры — в «Бенфике», «Валенсии», «Интере» и «Ювентусе» — у Жоау Канселу была репутация типичного флангового защитника. Игрока заметно выше среднего уровня, но не топ-исполнителя. Однако переход в «Манчестер Сити» и работа с Хосепом Гвардиолой вывели португальца на совсем другой уровень. Примерно так, кстати, было у Пепа в «Баварии», когда он расширил границы возможностей Киммиха и в полной мере раскрыл талант игрока, что было невозможно исключительно на фланге.

Канселу до уровня своего нового одноклубника, конечно, не дотягивает, но в АПЛ он стал универсальным исполнителем и прокачал стандартные навыки. Однако смены позиций и регулярная ротация состава привели к тому, что португалец решил сменить обстановку из-за проблем с игровой практикой. В «Баварии» сложностей с этим точно не будет из-за ситуации с Паваром. Тот сам подумывал о смене клуба, и его игрой не всегда были довольны. Зато Канселу, чей трансфер можно выкупить летом за 70 миллионов евро, точно закроет проблемную позицию.

Мемфис Депай

из «Барселоны» в «Атлетико», 3 миллиона евро

Мемфис Депай. Фото Reuters

История Депая — очередная глава в романе о сложных взаимоотношениях игроков с «Барселоной» кризисной поры. На переходе голландца настоял Роналд Куман, а когда тренера отправили в отставку, стало понятно, что будущего на «Камп Ноу» у ряда игроков нет. Даже если они отправлялись в столицу Каталонии за мечтой и ради ее реализации готовы вскоре после подписания контракта согласиться сократить свою зарплату на 30 процентов.

И даже 12 голов по ходу дебютного сезона не сказались на перспективах Депая, которого отпустили в «Атлетико» за символическую компенсацию в три миллиона евро. Скорее всего, в этой сделке учли и отложенные платежи по зарплате, но больше плюсов сине-гранатовые получили, освободив немного места под потолком зарплат. Для «Барсы» это важно, так как к лету клуб может снова нарваться на санкции ла лиги, и тогда придется сокращать платежную ведомость на сумму, которая в четыре раза превышает оклады предполагаемых новичков.

Жоржиньо

из «Челси» в «Арсенал», 11,3 миллиона евро

Жоржиньо. Фото Reuters

Вообще-то изначально «Арсенал» нацеливался на полузащитника «Брайтона» Кайседо, и эквадорец в соцсетях даже анонсировал свой уход, написав о рекордной в истории клуба компенсации. Однако позиция «чаек» не изменилась даже в тот момент, когда «канониры» готовы были повысить предложение с 60 до 70 миллионов фунтов стерлингов. «Брайтон» был непреклонен и отказался даже рассматривать продажу игрока, после чего «канонирам» пришлось активировать план Б.

Приобретение Жоржиньо, конечно, нельзя рассматривать как вложение в будущее. Но когда на кону стоит первый за 19 лет чемпионский титул, глупо заглядывать игроку в паспорт. Возможно, именно опыт полузащитника сборной Италии окажется ключевым фактором во второй части сезона. Главное, что в игроке заинтересован Микель Артета и стилистически он подходит «Арсеналу». К тому же теперь тема заканчивавшегося через год с небольшим контракта с «Челси» больше не тревожит Жоржиньо, и он может думать только о футболе.

Энцо Фернандес

из «Бенфики» в «Челси», 120 миллионов евро

Энцо Фернандес. Фото Reuters Фото Reuters

Как обычно, трансферная бомба рванула «на флажке», когда «Челси» все-таки додавил «Бенфику» по трансферу одного из героев ЧМ-2022. А ведь лиссабонский клуб изначально не соглашался ни на какие условия, кроме полной выплаты отступных в размере 120 миллионов евро, и заявлял, что Фернандес никуда не уйдет. Причем в течение января «орлы» пытались уговорить игрока обновить контракт, увеличив сумму выкупа до 150 миллионов и выплатив игроку бонус. Энцо на это, естественно, не пошел и просил клуб отпустить его в Лондон.

Свое желание он обозначил столь явно, что после возвращения с мирового первенства клуб устроил чествование только защитнику Отаменди. Потом наступило затишье, но в последние дни января переговоры возобновились. Судя по тому, что «Бенфика» за час до закрытия трансферного окна все-таки согласилась на выплаты несколькими траншами, позиция игрока сыграла свою роль. Будучи купленным летом за 14 миллионов, он все равно принесет большую прибыль даже с поправкой на то, что четверть выручки придется отправить в «Ривер Плейт». Ну и главное: теперь Фернандес — самый дорогой футболист в истории АПЛ.