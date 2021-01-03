Самые свежие трансферные новости за последние 24 часа.

Красно-зеленые продолжают поиски нападающего в Европе. На этот раз в поле зрения «Локомотива» попал 23-летний нападающий «Фиорентины» Кристиан Куаме. Об этом в Twitter сообщил итальянский журналист Пьетро Ладзерини со ссылкой на своего коллегу Никколо Чеккарини.

Ultime sul mercato della #Fiorentina che arrivano come tutti i venerd? su @firenzeviola_it via @NickCecca: la Lokomotiv Mosca pensa a Kouam? e potrebbe offrire 15 milioni di euro. Per il centrocampo, occhio al ritorno di fiamma per #Torreira che lascer? l'Atletico. — Pietro Lazzerini (@PietroLazze) January 1, 2021

Отмечается, что московский клуб готов предложить за ивуарийского нападающего 15 миллионов евро. Добавим, что в нынешнем сезоне Куаме провел в составе «Фиорентины» 15 матчей и забил 1 мяч.

Рамос все ближе к уходу из «Реала»

Капитан «Реала» Серхио Рамос все еще не договорился с мадридцами о новом контракте. Соглашение заканчивается уже через полгода, то есть защитник теперь вправе вести переговоры с другими командами.

По информации AS, Рамос хочет остаться в «Королевском клубе», однако у бланкос трудности с деньгами из-за пандемии. Вследствие этого, чемпионы Испании намерены еще раз попросить игроков пойти на снижение зарплат. Это отразится на переговорах по новым контрактам.

Если Серхио все-таки уйдет из «Реала», то мадридцы попробуют заполучить кого-то из трех защитников: Давид Алаба («Бавария»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити») или Пау Торрес («Вильярреал»).

Перемены в Париже

Вчера «ПСЖ» официально возглавил Маурисио Покеттино, и сразу же посыпались слухи о потенциальных изменениях в команде.

Коротко:

1. Ди Мария собирается продлить с клубом заканчивающийся через полгода контракт. Но, по информации Le Parisien, есть одно условие: 32-летний аргентинец хочет сохранить важную роль на поле.

2. «ПСЖ» планирует расстаться с несколькими игроками в зимнее трансферное окно. По информации L'Equipe, парижане собираются заработать на продаже ряда футболистов 40 миллионов евро.

3. Daily Mail развеял надежды болельщиков «ПСЖ» по поводу Алли и Ллориса: «Тоттенхэм» не хочет продавать своему бывшему тренеру никого из этой пары.

Юмтити перейдет в «Ниццу»

Париж — не единственное место во Франции, где кипит трансферная жизнь. L'Equipe пишет, что «Ницца» собирается в январе устроить масштабную закупку. Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может перебраться из Каталонии на Лазурный берег. Французский клуб ведет поиски замены капитану команды Данте, который получил травму.

Кроме того, «Ницца» хочет видеть в составе и других видных французских футболистов. Среди них — Вильям Салиба («Арсенал»), Мохамед Симакан («Страсбур»), Жан-Клер Тодибо («Бенфика») и Исса Диоп («Вест Хэм»).

Одной строкой новость от The Sun, так как источник сомнительный: форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может перейти в «Манчестер Сити». Издание утверждает, что команда Пепа Гвардьолы собирается уже в январе предложить за 27-летнего англичанина 90 миллионов фунтов (100 миллионов евро). Добавим, что ту же информацию сообщил и другой конвейер слухов — немецкий Bild.