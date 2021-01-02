«Порту» перехватит Пепе у «Зенита»? Венгер вернется в «Арсенал»?

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Порту» — конкурент «Зенита»?

По информации A Bola, нападающий «Гремиу» Пепе близок к переходу в «Порту». «Драконы» готовы заплатить за 23-летнего бразильца 13 миллионов евро.

Ранее портал Goal сообщал об интересе «Зенита» к Пепе. Контракт бразильца с «Гремиу» действует до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 9 миллионов евро.

На счету Пепе 21 матч в текущем розыгрыше бразильской серии А. Он забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Венгер спасет «Арсенал»?

Наверное, болельщики «канониров» с теплотой вспоминают четвертые места своей команды, когда-то ставшие мемом. Еще бы! Ведь в турнирной таблице АПЛ-2020/21 «Арсенал» занимает 13-е место.

Бывший главный тренер лондонцев Арсен Венгер подарил фанатам надежду.

— Я готов помочь «Арсеналу», если понадоблюсь. Но не думаю, что это случится. Время — лучший врач, посмотрим, — сказал 71-летний специалист в интервью BBC.

Венгер тренировал «канониров» с 1996 по 2018 год. При нем «Арсенал» трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок этой страны.

С декабря 2019 года главным тренером лондонцев работает Микель Артета. На его счету два трофея: Кубок и Суперкубок Англии.

Алаба перейдет в «Реал»?

Как утверждает Marca, защитник «Баварии» Давид Алаба близок к переходу в «Реал». Агенты 28-летнего австрийца уже провели переговоры с мадридцами и достигли предварительного соглашения.

Летом 2021 года Алаба станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в «Реал» бесплатно. В зимнее трансферное окно защитник покидать «Баварию» не собирается.

Алаба выступает за мюнхенцев с 2009 года. Он — девятикратный чемпион Германии, а также — двукратный победитель Лиги чемпионов. В текущем сезоне защитник провел 18 матчей за «Баварию», забил гол и отдал голевую передачу.

«Барселона» купит молодого защитника «Сити»?

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия договорился о переходе в «Барселону». Трансфер 19-летнего испанца в каталонский клуб осуществится летом.

Контракт Гарсии с «Сити» рассчитан до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Гарсия — воспитанник «Барселоны». В Манчестер он переехал в 2017 году. В текущем сезоне защитник провел за «горожан» семь матчей во всех турнирах.

Ллорис вернется во Францию?

Как сообщает The Sun, вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис может перейти в «ПСЖ» летом. «Шпоры» уже ищут замену 34-летнему французу: на его место претендуют Сэм Джонстон из «Вест Бромвича» и Дин Хендерсон из «Манчестер Юнайтед».

Контракт Ллориса с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает голкипера в 12 миллионов евро.

Ранее Ллорис выступал за французские «Ниццу» (воспитанник) и «Лион». В текущем сезоне он провел 19 матчей в составе «Тоттенхэма», в которых пропустил 19 голов.

«Шальке» арендовал Колашинаца

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац присоединился к «Шальке», сообщает официальный сайт «горняков». Аренда 27-летнего боснийца рассчитана до конца текущего сезона.

Колашинац выступал за «Шальке» с 2012 по 2017 год, после чего перешел в «Арсенал». В текущем сезоне Сеад провел за «канониров» девять матчей во всех турнирах.

«Кальяри» арендовал Наингголана

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан перешел в «Кальяри» на правах аренды, сообщает пресс-служба красно-синих. Ранее главный тренер черно-синих Антонио Конте заявил, что не рассчитывает на 32-летнего бельгийца.

Наингголан арендован до конца этого сезона. Его контракт с «Интером» действует до 30 июня 2022 года. В текущем розыгрыше серии А бельгиец провел за миланцев четыре матча и не отметился результативными действиями.