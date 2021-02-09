«Спартак» бьется за Промеса, ЦСКА подписал молодого норвежца

Трансферные слухи и новости дня — в обзоре «СЭ».

«Спартак» предлагает варианты «Аяксу»

По информации «СЭ», «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по трансферу нападающего Квинси Промеса. Москвичи хотят застраховать себя на предмет возможного уголовного преследования игрока на родине. В данный момент идет досудебное разбирательство по инциденту с участием Промеса.

«Спартак» предложил «Аяксу» оплачиваемую аренду с последующим выкупом по окончании сезона; трансфер с разбивкой платежей и возможностью их прекращения в случае, если Промесу придется вернуться на родину; а также трансфер с перечислением полной суммы, но возможностью возврата ее части в случае, если игрока обяжут вернуться в Нидерланды.

На вечер понедельника российская сторона не получила ответа от голландцев. Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов подтвердил эту информацию.

Новый скандинав в ЦСКА

Полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен стал футболистом ЦСКА, сообщает инсайдер Николо Скира. По информации источника, 21-летний норвежец обошелся армейцам в 1,5 миллиона евро. В минувшие выходные сообщалось, что Бохинен попрощался с партнерами по команде.

21-летний футболист является воспитанником «Стабека». За эту команду он в 73 матчах забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.

Дриусси продлят и отпустят?

По данным аргентинского журналиста Эмилиано Палуди, Себастьян Дриусси и его представитель работают над продлением контракта с «Зенитом». После этого вингер сможет отправиться в аренду в «Ривер». Срок арендного соглашения составит 18 месяцев.

До продления контракта между «Зенитом» и Дриусси «Ривер» не сможет подписать игрока. Ситуация зависит только от того, сумеет ли футболист договориться с сине-бело-голубыми. В Аргентине трансферное окно открыто до 18 февраля.

Тугарев останется в «Ростове»

По информации «РБ Спорт», «Ростов» выкупит у «Локомотива» 22-летнего полузащитника Романа Тугарева. Донской клуб арендовал хавбека в начале текущего сезона с опцией выкупа. Сумма трансфера составит 15 миллионов рублей, плюс процент с последующей продажи.

В этом сезоне Тугарев провел за «Ростов» 8 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

«Ювентус» следит за Мхитаряном

Сalciomercatonews.com сообщает, что «Ювентус» следит за ситуацией вокруг полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, его контракт с римлянами истекает летом 2021 года. Если стороны не смогут договориться о подписании нового соглашения, туринцы могут вступить в переговоры с 32-летним игроком. Отмечается, что Мхитарян хочет остаться в «Роме», а клуб намерен продлить с ним соглашение.

В этом сезоне армянский футболист провел 20 матчей в серии А, в которых забил 9 голов и сделала 8 результативных передач.