Промес все ближе к «Спартаку», Рамос покинет «Реал», «Манчестер Сити» подписывает нового Неймара

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Промес одной ногой в «Спартаке»?

Эпопея с возвращением Квинси Промеса в московский «Спартак», кажется, близится к своему завершению. Эрик тен Хаг, главный тренер амстердамского клуба, не включил своего футболиста в заявку на матч кубка против «ПСВ», который состоится сегодня в 22:00. По сообщениям De Telegraaf, данное решение вызвано желанием клуба, который намерен закрыть сделку по переходу игрока как можно скорее.

Напомним, ранее стало известно о трех вариантах сделки, которые «Спартак» предложил клубу из Голландии.

Рамос не намерен идти на уступки

Многолетний капитан мадридского «Реала» отклонил новое предложение клуба о продлении своего контракта. Как сообщает Mundo Deportivo, Серхио Рамос категорически отказался от понижения своего годового оклада на 10%. Новых переговоров со стороны руководства, как ожидается, больше не будет. Кроме того, защитник и сам отметил, что намерен продолжить свою карьеру в другом клубе, который сможет удовлетворить его условия.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к 34-летнему игроку со стороны французского «ПСЖ».

В «Сити» едет новый Неймар

10 миллионов евро, не считая различные бонусы, — именно столько готовы выложить в «Манчестер Сити» за 17-летнего вингера «Флуминенсе» Кайки. На родине футболиста нередко сравнивают с форвардом «ПСЖ» Неймаром. Игрок присоединится к молодёжной команде «горожан» в следующем году, если удастся заполучить необходимые документы для его подписания. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Ранее игроком интересовался ряд европейских клубов, среди которых назывались: «ПСЖ», «Ювентус», «Ливерпуль», «Шахтер».

Филипп Нагорный