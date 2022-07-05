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Сегодня, 08:30

За Агаларова предлагают 3 миллиона, «Барса» бесплатно забрала игрока «Милана», Тил ушел в ПСВ

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Франк Кессье перешел в «Барселону».
Фото Global Look Press
Гамид Агаларов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Кессье стал игроком «Барселоны»

Полузащитник Франк Кессье перешел в «Барселону» в статусе свободного агента. Контракт с каталонцами рассчитан до 2026 года. Сумма отступных — 500 миллионов евро. До этого хавбек выступал за «Аталанту», «Чезену» и «Милан». В минувшем сезоне серии А 25-летний футболист принял участие в 31 матче, забил шесть мячей и стал чемпионом Италии.

Франк Кессье перешел в «Барселону». Фото Global Look Press
Франк Кессье перешел в «Барселону».
Фото Global Look Press

Тил — в ПСВ

Полузащитник «Спартака» Гус Тил официально стал игроком ПСВ. «Благодарим Гуса за время, проведенное в «Спартаке», и желаем успехов в новой команде!» — говорится в сообщении красно-белых.

Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан на четыре года. Прошедший сезон хавбек провел в аренде в «Фейеноорде». За «Спартак» 24-летний футболист играл с 2019 года.

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«Ахмат» ведет Агаларова

По информации «РБ Спорт», «Ахмат» предлагает «Уфе» три миллиона евро за нападающего Гамида Агаларова. Это максимальная цена, которую грозненцы готовы заплатить за форварда. Как сообщает источник, «Ахмат» также готов включить в соглашение процент от следующей продажи россиянина. До этого интерес к Агаларову со стороны «Ахмата» подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в шесть миллионов евро.

Гамид Агаларов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Гамид Агаларов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ботхейм окажется в серии А

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, экс-нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм согласовал контракт с «Салернитаной». Контракт будет рассчитан на четыре года. В мае форвард приостановил договор с «быками», так и не сыграв за них ни одного матча. До этого футболист выступал за «Будё-Глимт», «Стабек», «Русенборг» и «Люн». Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в четыре миллиона евро.

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«Ростов» повторно арендовал Сильянова

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», «Ростов» договорился с железнодорожниками о том, что защитник Александр Сильянов продолжит выступать за южан на правах аренды. «Желаем Александру регулярной игровой практики, отсутствия травм и ждем после завершения сезона в Черкизово», — говорится в заявлении москвичей. Соглашение рассчитано на весь следующий сезон. Контракт россиянина с «Локо» рассчитан до 2026 года. В минувшем сезоне РПЛ 21-летний футболист сыграл 20 матчей и отдал одну голевую передачу.

Гамид Агаларов
Гус Тил
РПЛ
ФК Барселона
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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