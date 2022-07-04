Селекционный ужас Федотова: у ЦСКА один новичок на 12 потерь

Константин Алексеев — о кадровых потерях армейцев.

Три летних матча ЦСКА с «Велесом», «Зенитом» и «Нижним» — три поражения, ноль забитых голов.

На прошлой неделе по итогам встречи с питерцами я написал, что армейцы мне понравились, несмотря на крупное поражение — 0:3. Настроем, концентрацией, уверенностью в собственных силах. Два пропущенных с пенальти гола случились уже после выхода на поле дублеров из-за дурацких ошибок далеких от основы ребят.

Тогда же предположил, что после возвращения травмированных, выхода из отпуска задержавшихся и прихода трех-четырех ожидающихся новичков красно-синие вполне могут стать главным оппонентом питерцев в борьбе за золото. Потому что Владимир Федотов здорово зарекомендовал себя ранее, да и в ЦСКА его рука уже видна.

Правда, это со стороны казалось, что кадровая ситуация вполне рабочая, резервы на подходе. А вот главный тренер уже после встречи с «Зенитом» на пресс-конференции бил в набат:

— «Команда нуждается в усилении»;

— «Времени остается мало, нужны решительные сдвиги в отношении комплектации команды»;

— «У нас есть травмы, на первый тайм защитником вышел игрок молодежки»;

— «Когда приедут сборники, будет 14-15 игроков. Это ответ на вопрос, сколько позиций нам надо усилить».

Чидера Эджуке. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Решительные сдвиги действительно произошли, но не в ту сторону, о которой мечтает главный тренер. Вот еще список демобилизовавшихся с 29 июня, когда ЦСКА встречался с «Зенитом»: Бохинен отправился в «Салернитану», Эджуке — в «Герту» Сандро Шварца, Бистрович травмировался и улетел на родину, не обещав вернуться (в деле «Хайдук»), Сигурдссон приостановил контракт, а сегодня журналист Иван Карпов сообщил об уходе в «Удинезе» Яки Бийола.

Добавим к этому покинувших клуб после окончания сезона: Фернандеса, Языджи, Гбамена, Дзагоева, Магнуссона и Ахметова. Отъезд в Бразилию на длительное лечение Фукса. И получим кадровую катастрофу накануне сезона.

Да, вернулся из аренды Чалов, подоспел из отпуска Медина, но все равно этого крайне мало. Ушедших — длиннющий список, реальный же новичок пока только один: Гайич.

Ходят слухи, что у Федотова есть противостояние с селекционным блоком: тренер хочет видеть одних футболистов, ему предлагают других — из своих наработок. О степени достоверности этих разговоров судить трудно, зато есть факт: команда совершенно не укомплектована, а до первого матча осталось всего 12 дней.

В ЦСКА, похоже, даже готовы на необычные шаги — сначала официально и красиво попрощаться с игроком, а потом начать с ним переговоры о новом соглашении. Речь о Магнуссоне. При этом, по данным «СЭ», первое предложение армейцев Хердура не устроило.

Красно-синим явно нужно прибавить на трансферном рынке. Выбор тренера, а также высокие амбиции относили ЦСКА к фаворитам сезона. Однако селекционная нерасторопность может дорого обойтись клубу.