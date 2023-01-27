«Специя» возьмет Шомуродова, Барриос может уйти из «Зенита», Николсон остается в «Спартаке»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Шомуродов — в «Специи»?

По информации Sky Sport, нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов перейдет в «Специю» на правах аренды. Как сообщает источник, сумма сделки составит 1,5 миллиона евро. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона без опции обязательного выкупа. Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. Срок действующего контракта 27-летнего узбека с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В сезоне-2022/23 Шомуродов провел за «Рому» восемь матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press

Барриос покинет «Зенит»?

«Бешикташ» сделал официальное предложение по покупке полузащитника «Зенита» и сборной Колумбии Вильмара Барриоса, сообщает журналист Vole Ягыз Сабунчуоглу в соцсетях. По информации источника, переговоры сторон ведутся с начала зимнего трансферного окна. Колумбийский хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года, а его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел за питерский клуб 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Николсон не перейдет в «Сампдорию»

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Спартака» Шамара Николсона. «Нет, мы не интересуемся Николсоном», — сказал Фаджиано «СЭ». Ранее издание Tutto Salernitano сообщило об интересе «Салернитаны», «Кремонезе» и «Сампдории» к ямайскому нападающему «Спартака». Николсон перешел в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». В сезоне-2022/23 25-летний ямаец забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 18 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Малком остается в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Ньюкасл» обратился к руководству клуба по поводу возможного перехода нападающего Малкома. «Обращались ли ко мне из «Ньюкасла» по Малкому? Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ». Ранее издание Foot Mercato сообщило о том, что английский клуб заинтересован в переходе бразильца. По данным L'Equipe, до этого «ПСЖ» интересовался кандидатурой Малкома, но парижане решили сосредоточиться на подписании полузащитника «Лиона» Райана Шерки.

Малком. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Вильярреал» не ведет Сперцяна

В «Вильярреале» прокомментировали информацию о возможном интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. «Все новости об интересе нашего клуба к Сперцяну являются очередными слухами», — цитирует спортивного директора клуба Хорхе Гальего Sport24. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны ПСВ. Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.