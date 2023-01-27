Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

27 января, 08:00

«Специя» возьмет Шомуродова, Барриос может уйти из «Зенита», Николсон остается в «Спартаке»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Шамар Николсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Шомуродов — в «Специи»?

По информации Sky Sport, нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов перейдет в «Специю» на правах аренды. Как сообщает источник, сумма сделки составит 1,5 миллиона евро. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона без опции обязательного выкупа. Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. Срок действующего контракта 27-летнего узбека с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро. В сезоне-2022/23 Шомуродов провел за «Рому» восемь матчей во всех турнирах и отметился забитым голом.

Элдор Шомуродов. Фото Global Look Press
Элдор Шомуродов.
Фото Global Look Press

Барриос покинет «Зенит»?

«Бешикташ» сделал официальное предложение по покупке полузащитника «Зенита» и сборной Колумбии Вильмара Барриоса, сообщает журналист Vole Ягыз Сабунчуоглу в соцсетях. По информации источника, переговоры сторон ведутся с начала зимнего трансферного окна. Колумбийский хавбек выступает за «Зенит» с 2019 года, а его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник провел за питерский клуб 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Дуглас Сантос. «Зенит» должен доминировать на поле и не доводить до кулаков". Дуглас — о драке со «Спартаком» и любви к России

Николсон не перейдет в «Сампдорию»

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Спартака» Шамара Николсона. «Нет, мы не интересуемся Николсоном», — сказал Фаджиано «СЭ». Ранее издание Tutto Salernitano сообщило об интересе «Салернитаны», «Кремонезе» и «Сампдории» к ямайскому нападающему «Спартака». Николсон перешел в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». В сезоне-2022/23 25-летний ямаец забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 18 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Квинси Промес. «Не уничтожайте Промеса! Спасибо ему за то, что он играет в России». Шикунов — о деле Квинси, Бердыеве, Пиняеве и Дзюбе

Малком остается в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Ньюкасл» обратился к руководству клуба по поводу возможного перехода нападающего Малкома. «Обращались ли ко мне из «Ньюкасла» по Малкому? Слухи не комментируем», — сказал Медведев «СЭ». Ранее издание Foot Mercato сообщило о том, что английский клуб заинтересован в переходе бразильца. По данным L'Equipe, до этого «ПСЖ» интересовался кандидатурой Малкома, но парижане решили сосредоточиться на подписании полузащитника «Лиона» Райана Шерки.

Малком. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Малком.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Вильярреал» не ведет Сперцяна

В «Вильярреале» прокомментировали информацию о возможном интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. «Все новости об интересе нашего клуба к Сперцяну являются очередными слухами», — цитирует спортивного директора клуба Хорхе Гальего Sport24. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны ПСВ. Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт с российской командой рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Вильмар Барриос
Малком Филипе (Малком)
Эдуард Сперцян
Элдор Шомуродов
Футбол
Шамар Николсон
17
16
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Гайч сегодня утром прилетит в Италию и подпишет контракт с «Вероной»
Источник: «ПСЖ» продолжает искать варианты заполучить Малкома из «Зенита»
Защитник ЦСКА Гайич: «Уже пять-шесть лет подряд я постоянно отмечаю день рождения в отелях Анталии»
Орлов: «Зениту» повезло с тренерами. Хотя, у Луческу и Манчини не получилось»
Французский журналист рассказал о последних новостях о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»
Агент Малкома: «ПСЖ» действительно интересовался, официально предложения не было и не будет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба нашел новый клуб, Изидор остается в «Локо», российский вратарь уехал в Англию

Изидор уходит в «Лион», Навас близок к трансферу в АПЛ, «Бавария» нацелилась на Кейна
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости