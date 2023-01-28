Изидор уходит в «Лион», Навас близок к трансферу в АПЛ, «Бавария» нацелилась на Кейна

Трансферные новости последнего дня — в подборке «СЭ».

Изидор покидает «Локомотив»

Один из самых ярких игроков железнодорожников, судя по всему, покидает команду. Как пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Вильсон Изидор переходит в «Лион» на правах аренды за 750 тысяч евро с обязательным правом выкупа за 5 миллионов. «Локомотив» подписал Изидора летом 2021 года из «Монако» за 3 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и один ассист в 17 матчах.

«МЮ» нацелился на Осимхена

Другой инсайдер Джанлука Ди Марцио заявил, что летом 2023 года «Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Правда, цена на него составит не менее 120 миллионов евро. Нигериец — один из самых востребованных форвардов на рынке, но «МЮ» может выбрать менее затратный вариант. Sky Sports сообщает, что в клубе довольны уровнем и адаптацией находящегося в аренде Ваута Вегорста. Летом его контракт могут выкупить, но как на основного нападающего на голландца все же не рассчитывают.

Навас все ближе к АПЛ

Кейлор Навас окончательно застрял за спиной Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ», но скоро мы снова можем увидеть костариканца регулярно играющим на клубном уровне. Как пишет L'Equipe, голкипер дал согласие на трансфер в «Ноттингем», где травму получил основной вратарь Дин Хендерсон. Теперь английскому клубу нужно договориться с «ПСЖ» об условиях сделки — это будет либо аренда, либо полноценный выкуп.

Гарри Кейн. Фото Reuters

«Бавария» охотится на Кейна

Как сообщает Bild, в «Баварии» оптимистично смотрят на возможность летнего трансфера форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. В поисках замены Роберту Левандовски именно эта кандидатура кажется мюнхенскому клубу оптимальной. «Тоттенхэм» не спешит расставаться с одной из главных звезд, но у «Баварии» есть козыри: Кейн до сих пор не заключил новый контракт (нынешний истекает летом 2024-го, а значит, подписать летом его можно со скидкой), а сам клуб готов продать игрока только в клуб не из АПЛ.

Еще один трансфер «Челси»

В это сложно поверить, но лондонцы скоро должны заплатить еще 30 миллионов евро за очередного новичка. По информации The Athletic, «Челси» заплатит за 19-летнего правого защитника Мало Гюсто именно эту сумму. На рынке Гюсто оценивается в 15 миллионов.

Николо Дзаньоло. Фото Global Look Press

«Рома» продает одну из звезд

23-летний полузащитник Николо Дзаньоло уже давно ворвался в серию А, но две травмы крестообразных связок помешали взлету его карьеры. В «Роме» долго ждали, когда игрок наберет форму, но вместо этого он рассорился с руководством и пытался форсировать свой трансфер в «Милан». Как пишет Corriere dello Sport, россонери и правда сделали предложение, но его перебил «Борнмут» (англичане предложили 30+5 миллионов евро плюс 10% от перепродажи), и теперь жесткую позицию заняло уже руководство. Ультиматум, поставленный Дзаньоло, таков: либо он соглашается на переход в «Борнмут», либо лишается игровой практики.

Контракт Николо с «Ромой» подписан до 2024 года, и владельцы готовы пойти на самые жесткие шаги, вплоть до того, чтобы оставить полузащитника без игровой практики до конца контракта.