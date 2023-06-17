«Спартак» ищет замену Таварешу. Кузяева зовут в Турцию. «Реал» купит самого быстрого форварда бундеслиги

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Спартак» купит Макарчука из-за травмы Тавареша

«Спартак» летом будет искать левого защитника из-за травмы Томаша Тавареша. Португалец второй раз в карьере порвал крестообразную связку и выбыл на длительный срок. Все случилось на этой неделе в расположении молодежной сборной Португалии.

По информации инсайдера Ивана Карпова, в «Спартаке» уже провели совещание и решили скорректировать трансферные планы — клуб сделает акцент на позицию левого защитника. А один из кандидатов — Артем Макарчук, который последние два сезона выступал за «Сочи».

«Спартак» и раньше следил за игроком, но из-за тяжелой травмы Таваршеа красно-белые могут приступить к активным действиям, чтобы подписать защитника «Сочи». От предыдущей травмы Тавареш восстанавливался больше семи месяцев, поэтому «Спартаку» обязательно нужна замена.

Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Бешикташ» сделал предложение Кузяеву

Далер Кузяев, чей контракт с «Зенитом» истекает в июне, в это трансферное окно может уехать в Турцию. Ранее сообщалось об интересе к россиянину от «Бешикташа».

Турецкий инсайдер Ягиз Сабунчуглу в пятницу, 16 июня, сообщил о том, что клуб Суперлиги сделал Кузяеву официальное предложение о трансфере. Ранее издание Fotomaс утверждало, что Далеру могут дать контракт по схеме 2+1 с окладом в 1,8-2,2 миллиона евро.

Кузяев давно пытается уехать в европейский чемпионат и поэтому отказывался от продления контракта с «Зенитом» зимой. В 2020-м Далер уже пробовал перебраться в топ-чемпионат и даже контактировал с «Алавесом», но этот вариант сорвался. Россиянин тогда вернулся в «Зенит», с которым подписал новый контракт. Возможно, теперь у Далера все-таки получится осуществить мечту и начать европейскую карьеру.

Карим Адейеми. Фото AFP

«Реалу» интересен Адейеми — самый быстрый форвард бундеслиги

«Реал» после ухода Карима Бензема изучает варианты для усиления позиции центрального нападающего. Килиана Мбаппе в Мадриде, судя по всему, не будет, поэтому «сливочные» переключились на других кандидатов.

Один из таких — тезка Бензема Карим Адейеми из дортмундской «Боруссии», который может сыграть как на позиции вингера, так и чистого нападающего. По данным Bild, испанский клуб уже связался с представителями футболиста.

Отмечается, что «Реал» ищет быстрого игрока в атаку, поэтому заинтересован в Адейеми. Форвард «Боруссии» в прошедшем сезоне установил рекорд бундеслиги по набранной скорости — 36,7 км/ч.

«Реал» ранее уже купил у «Боруссии» Джуда Беллингема за сумму свыше 103 миллионов евро без учета бонусов. И теперь готов доплатить еще и за Адейеми — речь идет об отступных в 80 миллионов евро.

Матео Ковачич. Фото AFP

Ковачич уйдет из «Челси» в «Ман Сити»

«Манчестер Сити» после требла ждет серьезное обновление: клуб могут покинуть Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Рияд Марез. «Сити» еще до финала Лиги чемпионов начал общаться с потенциальными новичками. Один из них — Маттео Ковачич из «Челси».

В начале июня инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что игрок уже согласовал контракт с новой командой. А в пятницу, 16 июня, ESPN сообщил о договоренности между клубами. Трансфер Ковачича обойдется «Сити» в 34 миллиона фунтов стерлингов. Стороны обсуждают структуру платежей, а также размер первого транша. Переход ожидается в течение двух недель и, судя по всему, именно Ковачич станет первым новичком «Манчестер Сити» в летнее окно.

Другая цель «Сити» — защитник сборной Хорватии и «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол. Пеп Гвардиола летом может потерять еще и Эмерика Лапорта, поэтому намерен усилить центр обороны. Согласно Transfermarkt, трансферная стоимость Гвардиола — 75 миллионов евро, но весной немецкие СМИ сообщали, что «РБ Лейпциг» не продаст своего лидера даже за 100 миллионов евро. Поэтому «Сити» придется серьезно потратиться, чтобы компенсировать потери в составе.

Тео Эрнандес. Фото Reuters

«МЮ» нацелился на Тео Эрнандеса

Другой манчестерский клуб тоже активен на рынке и хочет усилить линию защиты: по данным La Gazzetta dello Sport, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Левый фулбэк по итогам прошедшего сезона попал в символическую сборную чемпионата Италии, а «Милан» оценивает его трансфер минимум в 60 миллионов евро.

Сам Тео весной отмечал, что его все устраивает в «Милане» и он горд быть капитаном команды. Возможно, мнение француза изменилось из-за недавних перестановок в руководстве клуба: по информации Calciomercato, Эрнандес и еще несколько лидеров россонери недовольны тем, что технический директор Паоло Мальдини и спортивный директор Фредерик Массара были отправлены в отставку.