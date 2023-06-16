Сперцян интересен клубам Германии. Игнатьев останется в РПЛ. «ПСЖ» нашел замены Месси и Мбаппе

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Ивана Игнатьева ждут в «Сочи»

Нападающий Иван Игнатьев после истечения контракта с «Локомотивом» ищет себе новый клуб. С приходом Артема Дзюбы его шансы на попадание в состав значительно снизились, поэтому он еще весной активно говорил об уходе.

В конце апреля агент игрока Алан Агузаров рассказывал, что приоритетные варианты для его клиента — Турция и Израиль. Но, видимо, переговоры не задались.

Одним из возможных вариантов назывался «Рубин», который хочет усилиться после выхода в РПЛ. А накануне интерес к игроку обозначил «Сочи». По информации «СЭ», 24-летний игрок с высокой долей вероятности может оказаться именно там. Стороны пока ведут переговоры о деталях контракта.

Иван Игнатьев (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сперцян интересен двум клубам бундеслиги

Лидер «Краснодара» в это межсезонье наверняка будет часто попадать в новостные ленты: сообщалось об интересе к Эдуарду Сперцяну со стороны «Аякса», а теперь пошли слухи и о клубах из Германии.

По информации «РБ Спорт», к Сперцяну присматриваются во «Фрайбурге» (5-е место в прошлом сезоне) и менхенгладбахской «Боруссии» (10-е место). Скауты этих клубов будут следить за Эдуардом в матчах сборной Армении.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» открыт к предложениям и готов отпустить Сперцяна в европейский клуб за отступные в 12 миллионов евро. Сам игрок после завершения сезона отмечал, что ему хотелось бы попробовать свои силы в Европе.

Эдуард Сперцян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Салах может заменить Месси в «ПСЖ», а Гризманна ждут в случае ухода Мбаппе

«ПСЖ» летом начнет строительство нового проекта: по данным L'Equipe, руководство будет строить команду по принципу «коллектив важнее индивидуальностей». Парижане уже расстались с Лео Месси и не смогли договориться с Килианом Мбаппе о продлении контракта, который истекает через год.

Руководство парижан уже изучает варианты замен. По информации портала Sports Zone, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи встречался с Мохамедом Салахом. Глава клуба видит в египтянине игрока, который компенсирует потерю Месси.

Агент звезды «Ливерпуля» Рами Аббас Исса в соцсетях прокомментировал эту новость: «Нет, он не встречался [с Аль-Хелаифи]. Это если коротко», — написал он, но, по сути, не опроверг вариант, при котором его клиент уедет в Париж.

Другая цель «ПСЖ» — Антуан Гризманн, чей трансфер будет возможен в случае ухода Мбаппе. По информации Marca, цена вопроса — 100 миллионов евро. При этом Диего Симеоне не хочет отпускать одного из лидеров, а сам Гризманн, по данным издания, хочет продолжить карьеру в «Атлетико».

Но это не единственные игроки, кого пресса отправляет к парижанам: по данным Mundo Deportivo, Илкай Гюндоган тоже получил предложение от «ПСЖ» и будет сравнивать его с вариантом в «Барселоне», а журналист RMC Sport Фабрис Хокинс утверждает, что «Манчестер Сити» и «ПСЖ» находятся в переговорах по переходу Бернарду Силвы.