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Сегодня, 14:06

«Краснодар» подписал контракт на 4 года с полузащитником молодежной сборной Сербии Баньяцем

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михайло Баньяц.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» объявил о заключении контракта с полузащитником молодежной сборной Серии Михайло Баньяцем.

Ранее, 15 июля российский клуб объявил о принципиальной договоренности по трансферу игрока. Теперь все детали сделки улажены, соглашение «быков» с 23-летним футболистом рассчитано до конца июня 2026 года.

Предыдущим клубом Баньяца был сербский «ТСЦ Бачка Топола». По данным портала Transfermarkt.com, «Краснодар» заплатил за футболиста 1,6 миллиона евро.

Баньяц будет выступать за «Краснодар» под 14-м номером.

Источник: https://t.me/fckrasnodar/1202
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ФК Краснодар
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 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
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