Мбаппе перейдет в «Реал»? Где продолжит карьеру Холанн? Таблица трансферов европейских топ-клубов
Жаркое трансферное лето в Европе
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|
Арсенал
Главный тренер
Микель Артета
|
Пришли
з. Нуну Тавареш (Бенфика)
Возможные переходы
в. Рамсдейл (Шеффилд Юнайтед)
Ушли
в. Райан (Брайтон, конец аренды)
Возможные переходы
з. Бельерин (Интер, Атлетико)
|
Ливерпуль
Главный тренер
Юрген Клопп
|
Пришли
з. Конате (Лейпциг)
Возможные переходы
п. Барелла (Интер)
Ушли
з. Озан Кабак (Шальке, конец аренды)
Возможные переходы
-
|
Манчестер Сити
Главный тренер
Хосеп Гвардьола
|
Пришли
-
Возможные переходы
п. Грилиш (Астон Вилла)
Ушли
з. Гарсия (Барселона)
Возможные переходы
з. Менди (Интер)
|
Манчестер Юнайтед
Главный тренер
Уле Гуннар Сульшер
|
Пришли
в. Хитон (Астон Вилла)
Возможные переходы
з. Варан (Реал)
Ушли
в. Ромеро
Возможные переходы
з. Уильямс (Саутгемптон)
|
Тоттенхэм
Главный тренер
Нуну
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Томиясу (Болонья)
Ушли
в. Газзанига
Возможные переходы
п. Уинкс (Астон Вилла)
|
Челси
Главный тренер
Томас Тухель
|
Пришли
-
Возможные переходы
з. Кунде (Севилья)
Ушли
в. Кабальеро
Возможные переходы
з. Алонсо (Интер)
|
Атлетико
Главный тренер
Диего Симеоне
|
Пришли
п. Де Пауль (Удинезе)
Возможные переходы
н. Гризманн (Барселона)
Ушли
п. Торрейра (Арсенал, конец аренды)
Возможные переходы
з. Триппьер (Манчестер Юнайтед)
|
Барселона
Главный тренер
Роналд Куман
|
Пришли
з. Эмерсон (Бетис)
Возможные переходы
п. Сауль (Атлетико)
Ушли
з. Фирпо (Лидс)
Возможные переходы
п. Пьянич (Рома, Ювентус)
|
Реал
Главный тренер
Карло Анчелотти
|
Пришли
з. Алаба (Бавария)
Возможные переходы
н. Мбаппе (ПСЖ)
Ушли
з. Серхио Рамос (ПСЖ)
Возможные переходы
з. Варан (Манчестер Юнайтед)
|
Интер
Главный тренер
Симоне Индзаги
|
Пришли
в. Кордас (Кротоне)
Возможные переходы
з. Бельерин (Арсенал)
Ушли
в. Паделли (Удинезе)
Возможные переходы
з. Ванхойсден (Дженоа)
|
Милан
Главный тренер
Стефано Пиоли
|
Пришли
в. Меньян (Лилль)
Возможные переходы
з. Балло Туре (Монако)
Ушли
в. Доннарумма (ПСЖ)
Возможные переходы
-
|
Ювентус
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
|
Пришли
в. Перин (Дженоа, из аренды)
Возможные переходы
з. Миленкович (Фиорентина)
Ушли
в. Буффон (Парма)
Возможные переходы
н. Криштиану Роналду (Спортинг)
|
Бавария
Главный тренер
Юлиан Нагельсманн
|
Пришли
в. Ульрайх (Гамбург)
Возможные переходы
-
Ушли
в. Нюбель (Монако, аренда)
Возможные переходы
-
|
Боруссия Д
Главный тренер
Марко Розе
|
Пришли
в. Кобель (Штутгарт)
Возможные переходы
н. Мален (ПСВ)
Ушли
з. Балерди (Марсель)
Возможные переходы
н. Холанн (Челси)
|
Лейпциг
Главный тренер
Джесси Марш
|
Пришли
з. Гвардиол (Динамо З)
Возможные переходы
з. Лакруа (Вольфсбург)
Ушли
з. Упамекано (Бавария)
Возможные переходы
-
|
ПСЖ
Главный тренер
Маурисио Покеттино
|
Пришли
в. Доннарумма (Милан)
Возможные переходы
п. Погба (Манчестер Юнайтед)
Ушли
з. Баккер (Байер)
Возможные переходы
в. Ареола (Вест Хэм)
|
Монако
Главный тренер
Нико Ковач
|
Пришли
в. Нюбель (Бавария)
Возможные переходы
н. Боаду (АЗ)
Ушли
з. Хенрикс (Лейпциг)
Возможные переходы
з. Балло-Туре (Милан)
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