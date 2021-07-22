Мбаппе перейдет в «Реал»? Где продолжит карьеру Холанн? Таблица трансферов европейских топ-клубов

Пришли - Возможные переходы п. Грилиш (Астон Вилла)

н. Кейн (Тоттенхэм)

н. Левандовски (Бавария)

н. Гризманн (Барселона) Ушли з. Гарсия (Барселона)

н. Агуэро (Барселона) Возможные переходы з. Менди (Интер)

н. Габриэл Жезус (Барселона)

Пришли в. Хитон (Астон Вилла)

з. Далот (Милан, из аренды)

п. Перейра (Лацио, из аренды)

н. Санчо (Боруссия Д) Возможные переходы з. Варан (Реал)

з. Пау Торрес (Вильярреал)

з. Ди Лоренцо (Наполи)

з. Триппьер (Атлетико)

п. Камавинга (Ренн) Ушли в. Ромеро Возможные переходы з. Уильямс (Саутгемптон)

з. Теллес (Рома)

п. Погба (ПСЖ)

Тоттенхэм

Главный тренер

Нуну Нуну

Пришли - Возможные переходы з. Томиясу (Болонья)

з. Андерсен (Фулхэм)

з. Кунде (Севилья)

з. Вестергор (Саутгемптон)

н. Ингс (Саутгемптон) Ушли в. Газзанига

з. Роуз (Уотфорд)

н. Бэйл (Реал, из аренды)

н. Винисиус (Бенфика, из аренды) Возможные переходы п. Уинкс (Астон Вилла)

н. Кейн (Манчестер Сити)

н. Лукас Моура (Аль-Хиляль)

Челси

Главный тренер

Томас Тухель Томас Тухель

Пришли - Возможные переходы з. Кунде (Севилья)

п. Райс (Вест Хэм)

н. Холанн (Боруссия Д)

н. Кьеза (Ювентус)

н. Гризманн (Барселона)

н. Лукаку (Интер) Ушли в. Кабальеро

з. Томори (Милан)

п. Гилмор (Норвич, аренда)

п. Мозес (Спартак) Возможные переходы з. Алонсо (Интер)

з. Эмерсон (Интер)

п. Жоржиньо (Ювентус)

п. Галлахер (Вест Бромвич)

н. Жиру (Милан)

н. Абрахам (Арсенал)

Атлетико

Главный тренер

Диего Симеоне Диего Симеоне

Пришли п. Де Пауль (Удинезе)

н. Маркос Паулу (Флуминенсе) Возможные переходы н. Гризманн (Барселона)

Бельерин (Арсенал) Ушли п. Торрейра (Арсенал, конец аренды)

п. Витоло (Хетафе)

н. Дембеле (Лион, конец аренды) Возможные переходы з. Триппьер (Манчестер Юнайтед)

п. Сауль (Барселона, Ливерпуль)

Барселона

Главный тренер

Роналд Куман Роналд Куман

Пришли з. Эмерсон (Бетис)

з. Гарсия (Манчестер Сити)

н. Агуэро (Манчестер Сити)

н. Депай (Лион) Возможные переходы п. Сауль (Атлетико) Ушли з. Фирпо (Лидс)

з. Тодибо (Ницца)

з. Миранда (Бетис)

п. Аленья (Хетафе)

п. Фернандес (Палмейрас)

н. Тринкау (Вулверхэмптон, аренда) Возможные переходы п. Пьянич (Рома, Ювентус)

н. Гризманн (Атлетико, Челси, Манчестер Сити)

Реал

Главный тренер

Карло Анчелотти Карло Анчелотти

Пришли з. Алаба (Бавария)

п. Себальос (Арсенал, из аренды)

п. Эдегор (Арсенал, из аренды)

п. Диас (Милан, из аренды)

н. Бэйл (Тоттенхэм, из аренды)

н. Йович (Айнтрахт, из аренды) Возможные переходы н. Мбаппе (ПСЖ)

н. Ришарлисон (Эвертон) Ушли з. Серхио Рамос (ПСЖ) Возможные переходы з. Варан (Манчестер Юнайтед)

п. Иско (Милан)

п. Диас (Милан)

н. Йович (Милан)

Интер

Главный тренер

Симоне Индзаги Симоне Индзаги

Пришли в. Кордас (Кротоне)

з. Ванхойсден (Стандард)

п. Хакан Чалханоглу (Милан)

п. Наингголан (Кальяри, из аренды) Возможные переходы з. Бельерин (Арсенал)

з. Менди (Манчестер Сити)

з. Эмерсон (Челси)

з. Дюмфрис (ПСВ)

з. Алонсо (Челси)

п. Нандес (Кальяри)

н. Распадори (Сассуоло) Ушли в. Паделли (Удинезе)

з. Хакими (ПСЖ)

з. Янг (Астон Вилла)

н. Эспозито (Базель, аренда) Возможные переходы з. Ванхойсден (Дженоа)

п. Наингголан (Кальяри)

п. Барелла (Ливерпуль)

н. Лукаку (Челси)

Милан

Главный тренер

Стефано Пиоли Стефано Пиоли

Пришли в. Меньян (Лилль)

з. Кальдара (Аталанта, из аренды)

з. Конти (Аталанта, из аренды) Возможные переходы з. Балло Туре (Монако)

п. Диас (Реал)

п. Иско (Реал)

п. Влашич (ЦСКА)

н. Жиру (Челси)

н. Йович (Реал)

н. Кайю Жорже (Сантос) Ушли в. Доннарумма (ПСЖ)

з. Далот (Манчестер Юнайтед, конец аренды)

з. Лаксальт (Динамо М)

п. Мейте (Торино, конец аренды)

п. Чалханоглу (Интер)

п. Диас (Реал, конец аренды)

н. Манджукич Возможные переходы -

Ювентус

Главный тренер

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри

Пришли в. Перин (Дженоа, из аренды)

з. Де Шильо (Лион, из аренды)

з. Ругани (Лион, из аренды)

н. Пьяца (Дженоа, из аренды) Возможные переходы з. Миленкович (Фиорентина)

п. Жоржиньо (Челси)

п. Пьянич (Барселона)

п. Локателли (Сассуоло)

н. Габриэл Жезус (Манчестер Сити)

н. Икарди (ПСЖ) Ушли в. Буффон (Парма) Возможные переходы н. Криштиану Роналду (Спортинг)

н. Кьеза (Челси)

Бавария

Главный тренер

Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн

Пришли в. Ульрайх (Гамбург)

з. Упамекано (Лейпциг)

з. Ричардс (Рединг) Возможные переходы - Ушли в. Нюбель (Монако, аренда)

з. Боатенг

з. Алаба (Реал)

п. Хави Мартинес (Катар СК) Возможные переходы -

Боруссия Д

Главный тренер

Марко Розе Марко Розе

Пришли в. Кобель (Штутгарт)

з. Кулибали (ПСЖ) Возможные переходы н. Мален (ПСВ) Ушли з. Балерди (Марсель)

з. Пищек (Госалковице)

н. Санчо (Манчестер Юнайтед) Возможные переходы н. Холанн (Челси)

Лейпциг

Главный тренер

Джесси Марш Джесси Марш

Пришли з. Гвардиол (Динамо З)

з. Симакан (Страсбур)

з. Хенрикс (Монако)

н. Андре Силва (Айнтрахт)

н. Броббей (Аякс)

н. Лукман (Фулхэм, из аренды) Возможные переходы з. Лакруа (Вольфсбург)

п. Марсело Сараччи (Галатасарай) Ушли з. Упамекано (Бавария)

з. Конате (Ливерпуль)

п. Вольф (Боруссия М)

н. Клайверт (Рома, конец аренды) Возможные переходы -

ПСЖ

Главный тренер

Маурисио Покеттино Маурисио Покеттино

Пришли в. Доннарумма (Милан)

в. Ареола (Фулхэм, из аренды)

з. Хакими (Интер)

з. Серхио Рамос (Реал)

п. Вайналдум (Ливерпуль) Возможные переходы п. Погба (Манчестер Юнайтед) Ушли з. Баккер (Байер)

з. Флоренци (Рома, конец аренды)

н. Кин (Эвертон, конец аренды) Возможные переходы в. Ареола (Вест Хэм)

в. Рико

з. Кюрзава (Галатасарай)

н. Мбаппе (Реал)

н. Икарди (Ювентус)

Монако

Главный тренер

Нико Ковач Нико Ковач