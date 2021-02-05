Трансфер Промеса пока откладывается, ЦСКА присмотрел полузащитника в Норвегии

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

«Спартак» хочет свести риски к минимуму

На данный момент переход Квинси Промеса в «Спартак» откладывается, и управляющий директор московского клуба Евгений Мележиков рассказал, почему это происходит.

— Потому что «Аякс» требует безусловности выплат при любом раскладе. При любом решении суда.

— Главная задержка из-за суда? Вы хотите минимизировать риски?

— Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Если футболист не сможет выполнять свои трудовые функции по решению суда — мы не хотим, чтобы эта была наша ответственность.

— «Аякс» не идет пока на это?

— Разговариваем, предлагаем варианты решения. Пока не идет.

— Есть у вас какой-то дедлайн по сделке? До завершения трансферного окна, может быть?

— Мы куда-то спешим? Вроде бы нет. Подождем сейчас, потом возобновим переговоры. С «Аяксом» сумма согласована.

Норвежский талант может оказаться в ЦСКА

Как утверждает норвежское издание VG, в сферу интересов ЦСКА попал полузащитник «Стабека» Эмиль Бохинен. За его переход красно-синие готовы предложить порядка миллиона евро. Сам 21-летний футболист пока отказывается от каких-либо комментариев, а в его нынешнем клубе, признавая интерес к игроку, не разглашают имена претендентов. По версии норвежских СМИ, кроме ЦСКА, в списке фигурирует «Мольде».

«Пока Бохинену разрешено поговорить с этим клубом. Посмотреть, будет ли это интересным. Если он захочет, мы попробуем найти решение. Мы не так далеки от этого, но последнее слово остается за ним», — цитирует Eurosport.no агента игрока Торгира Бьярманна.

Бохинен является воспитанником «Стабека» и провел в этом клубе всю карьеру. В главной команде полузащитник дебютировал в 2017 году. С того времени он сыграл в различных турнирах более 70 матчей и забил в них девять мячей. Бохинен выступал за юношеские сборные всех возрастов, отметился на юниорском чемпионате мира-2019, а также провел шесть игр в отборочном цикле молодежного чемпионата Европы-2021 и отметился голом в ворота сборной Белоруссии.

«Рубин» не намерен расставаться с Макаровым

Денис Макаров — одно из открытий этого российского сезона. Но сейчас появились слухи, что 22-летний полузащитник может покинуть «Рубин». Их для «СЭ» прокомментировал генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

— Слухи об уходе Макарова? Это все бред какой-то, — заявил Сайманов. — Никаких предложений не было. Он нам самим нужен!

Сегодня на конференции обсуждался вопрос агентов. В моем понимании это посредники, которые помогают осуществить удачную карьеру футболисту, поддерживают своих клиентов, правильно направляют. Но среди добросовестных агентов всегда находятся «околофутбольные жучки».

Условно, у Макарова был агент — вполне себе порядочный парень. Потом появился какой-то «жучок», который начал бегать вокруг и говорить о том, что он может забрать из «Рубина» игрока. Прошелся по каким-то клубам, не поставив в известность нас. Но мы-то не готовы отпускать Макарова — он жесткий игрок основы. Мы на него рассчитываем, он только-только заиграл. Не собираемся его отпускать.

Наверное, агент этот, который «жучок», успел взбудоражить игрока своими звонками и какими-то советами. Такое может быть. Теперь есть какой-то непонятный шум. На самом же деле никаких предложений не было.

Первый игрок из России в «Црвене Звезде»

Молодые российские футболисты все чаще пробуют свои силы за границей. Как стало известно «СЭ», список наших легионеров пополнил 17-летний полузащитник Владислав Голдин. Воспитанник академии «Спартака» подписал профессиональный контракт с «Црвеной Звездой», став первым нашим соотечественником в истории белградского клуба, а срок соглашения рассчитан на три года. Важно, что Голдину не потребуется время на адаптацию к сербскому футболу, так как с 2015 года он выступал за юношеские команды этой балканской страны.