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«Спартак» и ЦСКА готовы спасти «Тамбов». Дриусси заберут в Аргентину?

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 12:00
Себастьян Дриусси. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Гранды готовы спасти «Тамбов»

«Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Рубин» уже дали предварительное согласие на аренды в «Тамбов» своих футболистов, информирует ТАСС.

— «Тамбов» посмотрит, кого смогут предложить клубы, после чего определится по позициям, — сообщил источник агентства.

В «Спартаке» и в «Рубине» официально подтвердили эту информацию. Напомним, что клубы не могут брать в аренду больше двух футболистов из одной команды.

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Дриусси может уехать домой

По информации источника TyC Sports, «Ривер Плейт» начал работу над арендой 24-летнего вингера «Зенита» Себастьяна Дриусси. Сообщается, что осуществить сделку будет сложно, но возможно.

«Ривер» хочет арендовать Дриусси на год, но уже летом 2022 года у него заканчивается контракт с сине-бело-голубыми. Такой вариант — риск для российского клуба потерять игрока бесплатно. Кроме того, сообщается, что «Зенит» не намерен отпускать аргентинца, пока не найдет ему замену.

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ЦСКА нашел усиление

Норвежский портал TV2 информирует, что ЦСКА близок к подписанию 21-летнего хавбека «Стабека» Эмиля Бохинена. СМИ утверждает, что клубы уже договорились между собой, осталось уладить только детали личного контракта с самим футболистом. Уже завтра игрок может прилететь в Россию.

Transfermarkt оценивает молодого футболиста, выступавшего за сборные Норвегии U17, U20 и U21, в 1,3 миллиона евро.

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«Челси» продолжит переманивать игроков из бундеслиги?

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк пишет, что «Челси» ищет центрального защитника в бундеслиге. Лондонцы проявили интерес к такой тройке футболистов: Дайо Упамекано («Лейпциг»), Никлас Зюле и Давид Алаба (оба «Бавария»).

«Челси» также включит в шорт-лист потенциальных кандидатов на позицию защитника Джерома Боатенга, выступающего за «Баварию». Этот трансфер реален, если английский клуб грядущим летом не сможет подписать кого-то из трех вышеупомянутых защитников.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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