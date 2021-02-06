«Спартак» и ЦСКА готовы спасти «Тамбов». Дриусси заберут в Аргентину?

Главные трансферные слухи дня.

Гранды готовы спасти «Тамбов»

«Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Рубин» уже дали предварительное согласие на аренды в «Тамбов» своих футболистов, информирует ТАСС.

— «Тамбов» посмотрит, кого смогут предложить клубы, после чего определится по позициям, — сообщил источник агентства.

В «Спартаке» и в «Рубине» официально подтвердили эту информацию. Напомним, что клубы не могут брать в аренду больше двух футболистов из одной команды.

Дриусси может уехать домой

По информации источника TyC Sports, «Ривер Плейт» начал работу над арендой 24-летнего вингера «Зенита» Себастьяна Дриусси. Сообщается, что осуществить сделку будет сложно, но возможно.

«Ривер» хочет арендовать Дриусси на год, но уже летом 2022 года у него заканчивается контракт с сине-бело-голубыми. Такой вариант — риск для российского клуба потерять игрока бесплатно. Кроме того, сообщается, что «Зенит» не намерен отпускать аргентинца, пока не найдет ему замену.

ЦСКА нашел усиление

Норвежский портал TV2 информирует, что ЦСКА близок к подписанию 21-летнего хавбека «Стабека» Эмиля Бохинена. СМИ утверждает, что клубы уже договорились между собой, осталось уладить только детали личного контракта с самим футболистом. Уже завтра игрок может прилететь в Россию.

Transfermarkt оценивает молодого футболиста, выступавшего за сборные Норвегии U17, U20 и U21, в 1,3 миллиона евро.

«Челси» продолжит переманивать игроков из бундеслиги?

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк пишет, что «Челси» ищет центрального защитника в бундеслиге. Лондонцы проявили интерес к такой тройке футболистов: Дайо Упамекано («Лейпциг»), Никлас Зюле и Давид Алаба (оба «Бавария»).

«Челси» также включит в шорт-лист потенциальных кандидатов на позицию защитника Джерома Боатенга, выступающего за «Баварию». Этот трансфер реален, если английский клуб грядущим летом не сможет подписать кого-то из трех вышеупомянутых защитников.