Голландская прокуратура не видит проблем в трансфере Промеса, в Дортмунде ищут замену Холанну

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

«Спартак» страхуется, «Аякс» меняет условия

Мы уже не раз рассказывали, сколько сложностей возникло в ходе переговоров «Спартака» и «Аякса» по поводу трансфера Квинси Промеса. И, как стало известно «СЭ», амстердамцы в последний момент перед тем, как оформить арендное соглашение с красно-белыми, снова изменили финансовые условия сделки.

В свою очередь московский клуб хочет застраховать траты на нападающего на тот случай, если у него возникнут проблемы, связанные с уголовным делом. Напомним, что 13 декабря голландца арестовали по подозрению в нанесении ножевых ранений во время летней ссоры с одним из членов семьи. Однако через четыре дня Промес вернулся к тренировкам и регулярно играл за «Аякс».

Следствие продолжается, но этот процесс не может осложнить переход. Согласно информации NRC.nl, для Квинси после освобождения не устанавливали никаких ограничений. Эту информацию подтверждает и официальное сообщение прокуратуры, в котором говорится: «Если он уедет в другую страну, это не помешает расследованию или уголовному преследованию».

«Ростов» подписал бывшего игрока «Локо»

Донской клуб верен выбранной стратегии подписания перспективных футболистов, их дальнейшего развития и последующей продажи на максимально выгодных условиях. В среду «Ростов» объявил о переходе нападающего «Локомотива» Максима Турищева, с которым подписан контракт на 4,5 года.

18-летний футболист — воспитанник железнодорожников, и он, забив восемь голов в десяти матчах, стал лучшим бомбардиром красно-зеленых в прошлом розыгрыше Юношеской футбольной лиги. Валерий Карпин познакомился с возможностями Турищева, находившегося в статусе свободного агента, после чего было принято решение о его приглашении в «Ростов».

Из Дании — в «Химки»

Днем ранее стало известно, что в Россию может переехать 25-летний полузащитник сборной Армении Эдгар Бабаян. Теперь «СЭ» выяснил, что интерес к уроженцу Берлина проявляют подмосковные «Химки».

Бабаян — воспитанник датского клуба «Раннерс», в составе которого он дебютировал в суперлиге этой скандинавской страны. Позднее футболист перешел в «Хобро», которому помог выйти в высший дивизион. А сейчас, забив в текущем сезоне пять мячей и сделав две результативные передачи, Бабаян покинул эту команду. С 1 февраля он получил статус свободного агента.

Голландцы вместо Холанна

Работа скаутов не прекращается ни на день даже после закрытия трансферного окна. Тем более в дортмундской «Боруссии», которая едва ли не лучше всех в мире умеет находить футбольные алмазы, которые после огранки на «Сигнал Идуна Парк» превращаются в приносящие «шмелям» сотни миллионов евро бриллианты. Сейчас в клубе прекрасно понимают, что норвежский вундеркинд Эрлинг Холанн, как бы этого ни хотелось поклонникам желто-черных, надолго в клубе не задержится, и уже ищут ему замену.

Если расставание случится летом, то, как утверждает Sport Bild, у «Боруссии» есть две отличные кандидатуры. Во-первых, пользующийся высоким спросом Мемфис Депай. 26-летний голландец — состоявшаяся звезда, которая к тому же получит статус свободного агента после расставания с «Лионом». С одной стороны, это облегчает дело. С другой — у дортмундцев будет слишком много конкурентов, которые могут предложить заманчивые условия личного контракта. Так что более реальным кажется приглашение 22-летней звездочки ПСВ Донни Малена. Его возраст и перспективы роста трансферной стоимости идеально вписываются в стратегию «Боруссии», где форвард сможет окрепнуть и уехать в условную АПЛ уже в другом статусе.