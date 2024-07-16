В «ПСЖ» сообщили, что Сафонов начал тренировочный процесс с командой
Российский вратарь Матвей Сафонов начал тренировочный процесс с «ПСЖ».
«Да, он прибыл в расположение ПСЖ и приступил к тренировочному процессу в составе команды», — цитирует ТАСС пресс-служба парижан.
Ранее сообщалось, что первые тренировки с мячом пройдут в среду, 17 июля. «ПСЖ» не будет проводить товарищеские матчи в этом месяце, в августе у них запланированы игры с австрийским «Штурмом» (7 августа) и немецким «Лейпцигом» (10 августа).
Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Российский вратарь перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года, он подписал контракт с французской командой на 5 лет.
Источник: ТАСС
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