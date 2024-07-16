Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:20

В «ПСЖ» сообщили, что Сафонов начал тренировочный процесс с командой

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский вратарь Матвей Сафонов начал тренировочный процесс с «ПСЖ».

«Да, он прибыл в расположение ПСЖ и приступил к тренировочному процессу в составе команды», — цитирует ТАСС пресс-служба парижан.

Ранее сообщалось, что первые тренировки с мячом пройдут в среду, 17 июля. «ПСЖ» не будет проводить товарищеские матчи в этом месяце, в августе у них запланированы игры с австрийским «Штурмом» (7 августа) и немецким «Лейпцигом» (10 августа).

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Российский вратарь перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года, он подписал контракт с французской командой на 5 лет.

Источник: ТАСС
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Ямаль стал рекордсменом Евро-2024 и получил сравнение с Месси
Рудковская: «Жизнь научила, большую спонсорскую поддержку в академии уже не даем»
Умер тренер сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев
16-летний Ямаль, деградация Роналду, дикие проблемы с судейством и «волчий салют». Чем запомнится минувший чемпионат Европы-2024
Расстрел «Азовом» российского военного. Детали
Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Сафонов начал подготовку к новому сезону в составе «ПСЖ»
Baza: Сафонов обвиняет бывшую жену в краже контракта и разглашении конфиденциальных данных
Сафонов попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей
Отец Сафонова: «Матвей получил рабочую визу для игры в «ПСЖ»
Геркус: «Только травма Доннаруммы откроет Сафонову дорогу в стартовый состав»
Отец Сафонова подтвердил, что голкипер покинул Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига 1: даты стартового тура чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
3
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
17
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
18
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 00:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 00:00
Осер – Ницца
 - : -
18.08 00:00
Брест – Марсель
 - : -
18.08 00:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
18.08 00:00
Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 00:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
18.08 00:00
Реймс – Лилль
 - : -
18.08 00:00
Ренн – Лион
 - : -
18.08 00:00
Тулуза – Нант
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости