Baza: Сафонов обвиняет бывшую жену в краже контракта и разглашении конфиденциальных данных

Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов написал очередное заявление на бывшую жену Анастасию, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, футболист обвиняет экс-супругу и ее сестру в краже контракта и разглашении конфиденциальных данных.

Сафонов также отметил, что больше года не видел своего ребенка.

6 июня появлялась информация о том, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. 11 июня сообщалось, что с вратаря сняли запрет на выезд из страны.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.