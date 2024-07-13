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Сегодня, 12:49

Baza: Сафонов обвиняет бывшую жену в краже контракта и разглашении конфиденциальных данных

Виктория Кравченко
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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов написал очередное заявление на бывшую жену Анастасию, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, футболист обвиняет экс-супругу и ее сестру в краже контракта и разглашении конфиденциальных данных.

Сафонов также отметил, что больше года не видел своего ребенка.

6 июня появлялась информация о том, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. 11 июня сообщалось, что с вратаря сняли запрет на выезд из страны.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.

8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей.

Источник: Telegram-канал Baza
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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