Сафонов начал подготовку к новому сезону в составе «ПСЖ»
Российский вратарь Матвей Сафонов приступил к подготовке к сезону-2024/25 в составе «ПСЖ», сообщает издание Le Parisien.
25-летний россиянин прибыл на тренировочную базу команды в пригороде Парижа Пуасси.
Как утверждает издание, первые тренировки с мячом пройдут в среду, 17 июля. «ПСЖ» не будет проводить товарищеские матчи в этом месяце, в августе у них запланированы игры с австрийским «Штурмом» (7 августа) и немецким «Лейпцигом» (10 августа).
Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Российский вратарь перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года, он подписал контракт с французской командой на 5 лет.
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5
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|0
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14
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15
|Гавр
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|0
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16
|Осер
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|0-0
|0
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17
|Анже
|0
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18
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
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Монпелье – Страсбур
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Реймс – Лилль
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Ренн – Лион
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