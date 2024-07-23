Девушка Сафонова сообщила, что Матвею разбили бровь на тренировке

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказала, откуда у футболиста рассечение брови.

«Для тех, кто любит читать новости: Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Футболку не порвали, она изначально была с разрезами», — написала Кондратюк в своем Telegram-канале.

Ранее 25-летний россиянин остановился на своей машине возле базы клуба, чтобы раздать автографы и сфотографироваться. У голкипера были заметны на левом глазу швы.

Сафонов в летнее трансферное окно перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Голкипер заключил с парижанами контракт до 2029 года.