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Сегодня, 19:58

Девушка Сафонова сообщила, что Матвею разбили бровь на тренировке

Сергей Разин
корреспондент
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Комментатор Роман Нагучев и Матвей Сафонов.
Фото Telegram-канал Марины Кондратюк

Марина Кондратюк, девушка вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказала, откуда у футболиста рассечение брови.

«Для тех, кто любит читать новости: Матвею на тренировке разбили бровь. Он жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Футболку не порвали, она изначально была с разрезами», — написала Кондратюк в своем Telegram-канале.

Ранее 25-летний россиянин остановился на своей машине возле базы клуба, чтобы раздать автографы и сфотографироваться. У голкипера были заметны на левом глазу швы.

Сафонов в летнее трансферное окно перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Голкипер заключил с парижанами контракт до 2029 года.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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