В матче 18-го тура серии А «Аталанта» — «Дженоа» (0:0) на поле вышли сразу три бывших футболиста РПЛ.

Не хватает наглости

Оценки российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской прессе низкие. Попробую сформулировать, почему они такие. И не только в матче против «Дженоа», а в целом, если не считать отдельных прорывов.

Своими мастерскими голами в трех разных турнирах Алексей показал, какой у него солидный потенциал и незаурядная техника. Следовательно, он продемонстрировал, насколько большую пользу может приносить команде. Вот почему итальянские СМИ теперь ждут от Миранчука стабильной игры и постоянного участия в гуще событий, а не отдельных всплесков. А когда местные журналисты не видят этой стабильности и постоянной интенсивности действий, то на контрасте с теми тремя мастерскими голами ставят ему низкие оценки.

Бог бы с ними, с оценками итальянских журналистов (или «журналюг», как наверняка говорят те, кому оценки не нравятся), но, похоже, и сам Джан Пьеро Гасперини пока не может разобраться, чего ему каждый раз ждать от Алексея ? то ли решающего гола или паса с активным участием в игре, то ли разумной, но не несущей никакой угрозы сопернику перепасовки с партнерами в километре от чужих ворот. Либо тренер никак не может донести до Алексея свои требования, либо сам Миранчук стесняется чего-то, но трудно понять, почему он так много времени проводит столь далеко от чужих ворот. Это с его-то умением обострять игру на пятачке и находить правильную точку для решающего удара! В том же матче с «Дженоа» он два раза появился в чужой штрафной и оба раза создал там остроту, но почему в остальное-то время Алексей зависал где-то в глубине при счете 0:0 и отсутствии у соперника, который засел в окопах, какой-либо контригры?!

Вот у итальянских журналистов и складывается впечатление, что у Миранчука не хватает наглости для того, чтобы постоянно лезть и лезть на защитников соперников, как это делают Иличич, Муриэль, Сапата и проваливший матч с «Дженоа» Малиновский, который уступает в технике нашему Алексею, зато в спортивной злости пока его превосходит.

17 января. Бергамо. «Аталанта» — «Дженоа» — 0:0. Элдор Шомуродов (слева). Фото Фк «Дженоа»

Следующая дуэль - в мае

Ведущее спортивное издание Италии La Gazzetta dello Sport поставило Алексею оценку 5,5 как раз за то, что ему не хватило смелости в атакующих действиях. Малиновского, правда, оценили еще ниже - на 5,0. Узбекский форвард Элдор Шомуродов получил от того же издания 6,0, ну а хорошо знакомый нам Миммо Кришито заработал семерку. Другое общенациональное итальянское издание, ведущая газета страны Corriere della Sera поставила Миранчуку те же 5,5 (у Малиновского такая же оценка), а Шомуродову и Кришито - по 6,5.

А что же провинциальные СМИ? Самая популярная в Бергамо газета так разозлилась на всех своих нападающих, что поставила им по низкой пятерке - не только Миранчуку, но и Малиновскому, Иличичу, Муриэлю и Сапате. Шомуродова и Кришито газета L'Eco di Bergamo оценила на 6,5 каждого. А ведущая газета Генуи Il Secolo XIX поставила 6,0 Миранчуку (Малиновский получил 5,5), 6,5 - Шомуродову и 7,0 — капитану «Дженоа» Кришито.

Если подытожить, то наивысший средний балл в квартете Миранчук - Малиновский - Шомуродов - Кришито получил именно бывший капитан «Зенита». За ним идет Шомуродов, потом Миранчук, а замыкает четверку Малиновский. Следующая дуэль экс-лидера «Локомотива» Миранчука с экс-форвардом «Ростова» Шомуродовым, который в этот раз опередил оппонента по оценкам, состоится в середине мая.