Авторская колонка известного телекомментатора — о возможной революции в премьер-лиге.

РПЛ-1 и РПЛ-2, по 12 команд в каждой лиге — благо это для нашего футбола или катастрофа?

Тема, которая всплывала не раз еще в прошлом году, снова стала актуальной. Реформы профессионального футбола — что стоит за этим? О каких именно изменениях речь и что за цель у их инициаторов, а главное — кто они?

Прежде чем говорить о реформах, начну с главного — комитет профессионального футбола РФС эту тему не обсуждал. ?Поэтому вспыхнувший разговор о возможной революции в РПЛ сейчас стоит рассматривать не как призыв к действию, а скорее как опрос мнений. Зачастую излишне экспрессивных.

Премьер-лига — болото, еврокубки — трагедия, надо что-то менять. Позиция, которую часто можно услышать на эмоциях. Но пока нет, по крайней мере в свободном доступе, исследований на этот счет, с конкретными и понятными показателями, можно сосредоточиться только на одном.

На осознании, что перемены будут.

Какие же?

Одна из идей, имеющая немало сторонников, — создание если не закрытой (не разрешит УЕФА), то более элитарной лиги. «Тамбов» с затянувшейся эквилибристикой (снимемся/не снимемся) и отсутствием стадиона, «Уфа» с ареной, давно устаревшей, ранее недалеко в этом смысле ушедший от нее «Оренбург» — все это, по мнению консультантов из авторитетной компании PwC, не дает РПЛ стать более денежной и успешной.

Лига и РФС, как можно понять из озвученных ранее позиций, видят идеальным турнир 18 команд по гладкому календарю. Где клубы должны быть однородны по всем критериям — от инфрастуктуры до соцсетей. Где нет таких команд, как «Тамбов» или «Уфа», каждый матч которых — не важно, дома или в гостях, — операционно убыточен. И рекомендации PwC по РПЛ-1 и РПЛ-2 снимают, на взгляд компании, не только эту проблему, но и другую — уменьшают зимние ограничения по календарю. А доход лиги может в таком случае вырасти до 5 миллиардов рублей, которые распределят между клубами.

Иными словами, есть чемпионат, есть инфраструктура — но пока невозможно создать серьезный коммерческий продукт. Это действительно так.

Но почему есть уверенность, что при переходе на формат РПЛ-1 и РПЛ-2 спонсорский и коммерческий пакеты существенно вырастут? Не «могут вырасти», а именно «вырастут»? Если невозможно сделать лигу привлекательной с 16 участниками, почему это произойдет, когда их станет 24?

Первая реакция на информацию о возможном переходе РПЛ на формат «12+12» (очевидно, что речь в таком случае все же идет не об одной, а о двух лигах — РПЛ и переформатированная ФНЛ, что сведет число профессиональных клубов в стране, как понимаю, всего к 24, а остальные будут полупрофессиональными) — крайне негативная. Понятно почему: уменьшение количества рабочих мест, в том числе для тренеров и игроков, потеря зрительского и спонсорского интереса в городах, оставшихся за бортом РПЛ-1, затухание голосов так называемых малых клубов в важных вопросах.

«Футбол в регионе умрет, если РПЛ сократят», — почти общая позиция. Что свидетельствует об одном: никто не понимает, для чего подобная реформа. Ради повышения коммерческой привлекательности, спортивных результатов или уровня тренеров и футболистов, работающих в ней?

Айрат Имамов в своем аналитическом канале «В стол| Про футбол» подробно и основательно разбирает плюсы и минусы как сокращения, так и расширения РПЛ.

Его анализ заслуживает большего, чем просто набор приведенных цитат. Это действительно стоит прочесть, чтобы осознать, какой пласт вопросов и проблем поднимает даже начальный разговор о реформе. Но одна мысль мне кажется заслуживающей особого внимания.

«В текущей конфигурации (речь о 12 клубах) обмен клубами между лигами — это не мотивирующий и создающий стресс фактор, а парализующий. И концепция поиска мотивации и соревновательного нерва в перманентной борьбе за выживание требует переосмысления».

РПЛ как лига страха, а не развития?

Повторю, Имамов изложил в своих постах последствия реформы фундаментально. Но есть еще несколько важных факторов, о которых надо сказать в дискуссии о возможности перехода на формат «12+12».

1. Одно дело — европейская суперлига, где все равно не будет 32 матчей в сезоне под афишей Месси vs Роналду, а будет формат закрытой Лиги чемпионов с Месси, Роналду, Левандовски и так далее. Сравнение гипотетической РПЛ-12 с таким турниром некорректно априори. В силу нестабильности игры, результатов, да и просто уровня большинства команд кроме «Зенита» и ЦСКА — на дистанции в несколько лет.

2. Чемпионат мира — главный футбольный турнир проводится раз в четыре года. В том числе и чтобы не «перекормить» зрителя, не размыть качество события. Чемпионат мира по хоккею — ежегодное мероприятие, давно не вызывающее прежнего ажиотажа. Дело, конечно, не только в периодичности: Кубок мира по футболу выигрывает по совокупности факторов. Но в том числе из-за уникальности своего формата он как Олимпиада — нет ничего важнее в спорте. И если сейчас «Зенит» -«Спартак» или «Спартак» — ЦСКА — это топ-афиша, то при календаре, где таких матчей за сезон не два, а четыре, качество подобных встреч размоется, они станут обыденной вещью. Все равно что «Би-2» начнут давать еженедельные концерты на «Открытии» или в Лужниках.

3. Президент УЕФА Александер Чеферин выступает против идеи создания европейской суперлиги.

— Мне кажется, это итальянская идея. Мы этого не предлагали. Это был бы один из скучнейших проектов в мире. Два-три клуба, которые говорят об этом, считают, что они должны выигрывать больше [трофеев], а в реальности побеждают мало. Эта дискуссия несерьезна, такое решение убило бы футбол.

Я читал об этом безумном плане. Если можно верить этим сообщениям, то идея исходит только от президента (не владельца) одного клуба и одного футбольного руководителя. Сложно представить более эгоистичную схему.

Очевидно, что это приведет к гибели футбола во всем мире — для игроков, для болельщиков, для всех, кто связан с игрой. И все ради выгоды крошечного числа людей. К счастью, в мире футбола хватает здравомыслия, чтобы подобная сумасшедшая идея не осуществилась. Она настолько искусственная, что я не могу поверить, что кто-то мог бы даже мечтать об этом".

Мнение Чеферина не проецировали на идею РПЛ-12. Но он ведь говорит именно об этом. В чем главная идея сокращения лиги? Проходных матчей станет меньше? В еврокубках будем выступать лучше? Интенсивность, доходы и качество матчей вырастут?

Каждое «да» на эти вопросы не основано пока ни на чем, кроме веры.

Почему вырастут качество игр и интенсивность? Если футболист РПЛ сейчас бежит медленнее своего европейского оппонента, почему при новом формате он начнет перемещаться по полю быстрее? Это вопрос только к тренерам и к календарю, оставляющему время для полноценных, а не только восстановительных тренировок.

4. Для телевидения такие матчи, как «Рубин» — «Динамо», «Ахмат» — ЦСКА, «Локомотив» — «Ростов» или «Зенит» — «Химки», не будут рейтинговым событием вне обычной футбольной аудитории. Разница в долях между ними и условной встречей «Краснодар» — «Ротор» не настолько велика, чтобы говорить о качественном рывке при переходе к новому формату.

Есть «Спартак», чьи матчи, особенно выездные, всегда будут смотреть. Наверное, еще «Зенит» — с учетом населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И все.

Пример КХЛ, где в регулярном чемпионате СКА играет с ЦСКА больше двух раз и это не топ-событие в мире спорта, вероятно, уместен.

5. Провал наших клубов в еврокубках принято объяснять и бюджетами. Рубль просел по отношению к евро, качественных легионеров стало мало — отсюда и результаты.

Примерно то же самое произошло и в Италии, чьи показатели в Европе тоже не ахти. Лучшие иностранцы не у них, свои появляются не в том количестве и не того уровня, денег в футболе стало намного меньше.

Если бюджеты не наполнятся, шансов на рост очков в еврокубках будет не так много. «Спартак» покупает Хендрикса за 0,5 миллиона евро и берет Мозеса в аренду за 0,3.

Нигериец пока осваивается, дай бог, голландец опровергнет скептиков, считающих, что, если не заиграл Тиль, купленный за 18 миллионов евро у той же Голландии, у человека за 500 тысяч шансов заиграть меньше. Но в любом случае это уровень трат ведущего клуба страны. Говорящий о финансовой ситуации в нашем футболе.

Подытоживая, дискуссия в любом случае полезна и познавательна. Но ответа на главный вопрос пока нет.

Зачем?

Что даст российскому футболу эта реформа?

Не «может дать», а именно «даст».

Пример перехода на систему «осень-весна» перед глазами.