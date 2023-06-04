Бензема обязан принять предложение из Саудовской Аравии на 200 миллионов евро — заслужил. Но его уход подставляет «Реал»

Форвард попрощался с «Королевским клубом».

Сегодня болельщики «Реала» в последний раз увидят Карима Бензема в клубной футболке в официальном матче. Встреча 38-го тура ла лиги с «Атлетиком» из Бильбао важна с точки зрения удержания второй строчки в таблице («Атлетико» отстает всего на очко), но станет исторической и немного в другом смысле. Это будет прощание одного из лучших нападающих в истории с «Сантьяго Бернабеу».

Первые робкие слухи о том, что Бензема вслед за Криштиану Роналду может уехать в Саудовскую Аравию, начали появляться еще месяц назад, но за последние несколько суток детали возможного трансфера лавиной хлынули в новостные ленты:

— 29 мая Relevo пишет, что у Бензема на руках предложение из Саудовской Аравии на два года, за которые он заработает 200 миллионов евро. На следующий день информацию подтверждает As и уточняет — Карим также должен стать послом заявки на ЧМ-2030 от СА, Греции и Египта.

— 31 мая — еще больше подробностей. Карим обсудил с Роналду жизнь на Ближнем Востоке. Форвард прибыл на базу «Реала» за 3,5 часа до тренировки и также провел встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. Вскоре выяснилось и название клуба, в который будут организовывать переход, — «Аль-Иттихад», оформивший чемпионство в завершившемся сезоне.

— В тот же день начали всплывать и другие мелкие подробности: болельщики «Реала» уже готовятся к прощанию с Бензема на матче с «Атлетиком», а медиаслужба мадридского гранда работает над контентом для соцсетей на случай ухода Карима и подготавливает церемонию прощания.

— Затем все запуталось. Marca писала, что Бензема решил остаться в Мадриде еще на сезон и отработать контракт до конца. Сам Карим заявил, что слухи в интернете и реальность — разные вещи, а Анчелотти и вовсе выразил уверенность, что нападающий останется еще на сезон. Но, как оказалось, сомнения были лишь витком истории. В воскресенье, накануне матча с «Атлетиком», «Реал» объявил, что Бензема все же уходит.

Фото AFP

Во всей этой сделке есть как минимум две стороны, которые останутся в выигрыше. Бензема взял на клубном уровне все, что только можно, и в 35 заслужил несколько лет насладиться жизнью шейха, играя вполноги и ожидая фуры с деньгами на заднем дворе роскошной усадьбы. Если заглянуть на фанатские ветки «Реала», посыл в абсолютном большинстве комментариев такой: «Спасибо за все, Карим, заслужил достойную пенсию». Трудно поспорить.

Саудовская Аравия же этим трансфером еще больше повышает капитализацию своего футбольного первенства и продолжает завоевывать спортивный рынок планеты. Переходом Бензема занимается даже не «Аль-Иттихад», а правительство страны, определяющее, какая звезда в какой клуб отправится. Так что все серьезно. Что же будет, если сюда же летом доедет Месси? Но не будем забегать вперед.

Итак, спорным этот трансфер оборачивается только для «Реала». Как писала Onda Cero, Перес примет любое решение Бензема, но это обуславливается в первую очередь статусом нападающего и данью его заслугам перед клубом. На деле же у «Реала» с уходом Карима возникнет серьезная проблема. Да, Бензема провел этот сезон хуже предыдущего — забил на 14 голов меньше и всего 6 ассистов по сравнению с 15 в прошлом году. Да, прогресса от него ждать не придется. Но кем его можно заменить?

Наверняка летом «Реал» вернет из «Эспаньола» воспитанника Хоселу, но это скорее вариант форварда на подмену. Foot Mercato пишет, что трансферные планы клуба на лето и вовсе будут сорваны уходом Бензема. Планировалось, что Карим доиграет до лета 2024-го, после чего Мадрид сосредоточится на трансфере Мбаппе или Холанна. Нынешним же летом подписать кого-то из них будет невероятно сложно. Есть еще вариант с Харри Кейном, которого «Тоттенхэм» готов отпустить за 100 миллионов евро, но, по слухам, форвард рассматривает в первую очередь варианты из Англии, чтобы побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ (в данный момент отстает на 47 мячей). Есть еще вариант сделать ставку на внутренние резервы — но ни Родриго, ни тем более молодой кантерано Альваро Родригес и близко не гарантируют той стабильности, которую в последние годы давал Бензема.

Фото AFP

Таким образом, политика «Реала» по постепенному замещению ветеранов в случае с нападающим катится псу под хвост. Флорентино Перес давно мечтал, чтобы новый цикл команда начала с молодой суперзвездой на острие — Мбаппе или Холанном. Теперь же придется либо платить 100 миллионов за Кейна, которому летом стукнет 30, либо целый сезон заменять оригинальную запчасть сооруженными на коленке поделками.

С другой стороны, «Реал» спокойно пережил уход Роналду и Каземиро, работать с внутренними ресурсом тут, несмотря на весь внешний лоск, хорошо умеют. А вдруг тот же Родриго, как и Бензема без Криштиану, почувствует свободу и выйдет на экстра-уровень? Тут все в руках Карло Анчелотти, который, вероятнее всего, задержится в Мадриде еще на сезон.

Ну а самому Кариму можно только позавидовать. Он уезжает на королевскую пенсию в статусе действующего обладателя «Золотого мяча». Впереди — отдых от изнурительных сезонов, когда не было времени даже провести операцию на пальце (не просто так он годами носил ставшую легендарной лангетку), куча денег и даже какой-никакой турнирный интерес (будем следить за противостоянием с Роналду). Карьера Бензема долгие годы казалась слишком неоднозначной, но сейчас всем совершенно очевидно — европейский футбол покидает настоящая легенда.