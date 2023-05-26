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Симулянт, провокатор и один из лучших партнеров в карьере Месси. Почему Жорди Альба ушел из «Барселоны»

Артем Белинин
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Футболист Жорди Альба
Жорди Альба.
Фото Global Look Press
Футболист Жорди Альба
Жорди Альба.
Фото Global Look Press
Футболисты Лионель Месси и Жорди Альба
Лионель Месси и Жорди Альба.
Фото Global Look Press
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Каким мы его запомним.

«Они трое — очень близкие друзья. Меня бы не удивило, если бы они втроем отправились в Майами или Саудовскую Аравию», — так Роналд Куман прокомментировал давно гуляющий слух о том, что Месси, Бускетс и Альба собираются воссоединиться в каком-нибудь новом клубе, возможно — где-то на Аравийском полуострове.

Весь май теоретический план постепенно сбывался — сначала Лео разругался с «ПСЖ» и, похоже, теперь не будет продлевать истекающий летом контракт; потом Бускетс объявил о том, что покидает «Барселону». А 24 мая стало известно, что из клуба уходит и Жорди Альба. Этот текст — о нем, футболисте, который всегда был в тени более звездных партнеров, но без него представить «Барселону» 2010-х годов просто невозможно.

Жорди — воспитанник, но от него отказались. Альба обиделся

Каталонцы гордо считают Жорди своим воспитанником, но это правда лишь отчасти. Альба действительно семь лет тренировался в Ла Масии, однако до этого год занимался в другой местной школе. А из легендарной академии «Барселоны» его и вовсе выгнали в 2005 году из-за маленького роста.

16-летний юноша, переквалифицировавшийся из вингера в крайнего защитника, не опустил руки. К тому же вокруг было полно команд, которые видели его перспективу. Альбу быстро подобрала сначала «Корнелья», потом «Валенсия»... Именно в составе «летучих мышей» он вышел на уровень лучших игроков ла лиги на своей позиции и стал игроком, получившим вызов в сборную Испании на триумфальный для нее чемпионат Европы-2012.

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Конечно, «Барселона» в таких условиях заинтересовалась воспитанником, который шесть лет назад был признан бесперспективным. Но Альба будто обиделся: «Очевидно, что для каждого игрока, который играл за молодежную команду «Барселоны», выступать за основной состав — это просто мечта. Но я должен был продолжить свою карьеру в другом месте, и «Валенсия» дала мне такую возможность. Я всегда уважительно отношусь к своей команде и поэтому никогда не говорил о возможности играть в других клубах», — говорил защитник в феврале 2012 года.

Но уже в июне Альба отправился к каталонцам — те заплатили за него 14 миллионов евро. Возможно, дешевле было его просто не выгонять, но по итогу сине-гранатовым пришлось дорого заплатить за ошибку.

Футболисты Лионель Месси и Жорди Альба
Лионель Месси и Жорди Альба.
Фото Global Look Press

Путь трофеев. И симуляций

В «Барселону» Альба перешел уже в статусе чемпиона Европы — более того, автора одного из голов в финале турнира. Жорди был элитным левым защитником — с невероятной скоростью (за что был прозван Мотоциклом), отличным дриблингом, отменным пасом, а главное — пониманием игры. Поэтому для «Барсы» постгвардиоловской эпохи подходил отлично, лучшей команде — лучшие игроки. «Валенсии» заплатили 14 миллионов евро — вполне приемлемая сумма для рынка, хоть в свое время каталонцы и отпустили Жорди всего за шесть тысяч в евровалюте.

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В Каталонии Альба пришелся как нельзя кстати — он стал идеальной заменой закончившему карьеру Эрику Абидалю и с ходу начал пылесосить трофеи: три подряд победы в ла лиге, несколько Кубков и Суперкубков, заветный требл в сезоне-2014/15. «Барселона» разносила всех, а Жорди помогал по мере сил и был важной деталью механизма. За этот промежуток у Альбы был только один неудачный сезон — в сентябре 2013 года он получил разрыв мышечного пучка и до мая 2014-го периодически находился в лазарете. В остальное же время отдавал на поле всего себя.

Иногда, впрочем, слишком старался. Настолько, что уже в 2013-м превратился в главного в мире симулянта — нелепые театральные постановки Альбы разбирали на мемы и видео в YouTube, формируя репутацию симулянта. От этой болезни (такой типичной для той «Барселоны») Жорди до конца не вылечился до сих пор и может периодически изобразить что-то несуществующее.

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После ухода Неймара Альба получил больше свободы на своем фланге и начал куда активнее влиять на атаку «Барсы». Засверкала их связка с Лео Месси — эта парочка организовала один из самых опасных дуэтов конца десятых в ла лиге. «Их невозможно остановить», — говорил Роналд Куман. «Он хорошо понимает меня, знает, куда бежать, чтобы я доставил ему мяч», — нахваливал партнера Месси.

«У нас было особое взаимопонимание, — говорил Альба осенью 2022-го. — Почти все голы, которые я забил за «Барсу», были в результате наших с ним комбинаций. И я тоже отдавал ему много передач. Почти невозможно повторить такое с другим игроком».

Лео и Жорди на двоих организовали десятки мячей — а у защитника после ухода Неймара абсолютно в каждом сезоне было больше пяти ассистов. Зачастую — больше 10. И многие из них — голевые передачи именно на Месси. Неудивительно, что Альба больше других партнеров расстроился из-за ухода аргентинца: «Для меня это был удар, у нас великолепные отношения с Лео, и я не мог поверить, что он покидает «Барселону». Я очень плохо отреагировал, это был тяжелый момент».

Футболист Жорди Альба
Жорди Альба.
Фото Global Look Press

Почему Альба уходит?

Спустя примерно два года после того, как Лео отчалил в Париж, настал черед Альбы покинуть Каталонию. В отсутствие аргентинца у него, как и у всей «Барселоны», дела шли не очень — набрал силу финансовый кризис, Лига чемпионов стала недостижимой, команда вошла в эпоху перестройки.

И если первое время Жорди держался, то в нынешнем сезоне превратился практически в запасного. Лавочника с огромной, третьей в команде, зарплатой. Причина — стремительный прогресс 19-летнего Алехандро Бальде, за несколько месяцев промчавшегося от игрока молодежки до статуса одного из самых острых крайков чемпионата и вызова в сборную Испании на чемпионат мира. Альба же в условиях стесненных финансов стал обузой — и его, как 18 лет назад, попросили из команды. О том, что Жорди больше не нужен, намекали все — испанские инсайдеры трубили о том, что Лапорта и Хави хотят от него избавиться, еще летом 2022-го. Момент оттягивали, Альба говорил, что видит себя только в «Барселоне», но теперь неизбежное все же случилось.

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Как оценивать роль Альбы в новейшей истории «Барсы»? Количество трофеев, которое Альба взял вместе с клубом, говорит само за себя. Жорди — точно один из величайших левых защитников в истории клуба. Будучи лучшим, он примкнул к лучшим и не потерялся в сложные времена. И даже, как говорят, поддержал клуб своим решением об уходе — теперь у каталонцев станет чуть больше денег и простора для подписания новичков, в том числе возможного возвращения на «Камп Ноу» одного легендарного аргентинца.

Один из лучших партнеров Месси, выдающийся латераль — Жорди Альба однозначно стал легендой «Барселоны». Пусть даже он был симулянтом и провокатором — теперь это уже не так важно. Он — весомая часть большой истории большого клуба.

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Предпоследний матч в сине-гранатовой футболке Жорди Альба проведет 28 мая против «Мальорки». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что защитник испытает положительные эмоции, ведь его команда должна победить — на успех «Барселоны» выставлен невысокий коэффициент 1.33 (вероятность исхода — примерно 75%). Ничья идет за 5.30 (18%), триумф гостей — за 9.00 (7%).

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Жорди Альба
Лионель Месси
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Игроки «Барселоны» поблагодарили российских болельщиков за поддержку. За это их публично осудили украинские клубы и даже один одноклубник
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 36 27 4 5 66-18 85
2
 Реал 36 23 5 8 72-34 74
3
 Атлетико 36 22 7 7 66-30 73
4
 Р. Сосьедад 36 20 8 8 48-32 68
5
 Вильярреал 36 19 6 11 56-36 63
6
 Бетис 36 16 8 12 43-39 56
7
 Осасуна 36 14 8 14 34-39 50
8
 Атлетик 36 14 8 14 46-41 50
9
 Жирона 36 13 10 13 56-51 49
10
 Севилья 36 13 10 13 45-50 49
11
 Мальорка 36 13 8 15 34-40 47
12
 Р. Вальекано 36 12 10 14 43-49 46
13
 Валенсия 36 11 7 18 39-42 40
14
 Сельта 36 10 10 16 41-51 40
15
 Альмерия 36 11 6 19 46-62 39
16
 Кадис 36 9 11 16 28-52 38
17
 Вальядолид 36 11 5 20 33-63 38
18
 Хетафе 36 9 11 16 32-44 38
19
 Эспаньол 36 8 11 17 47-64 35
20
 Эльче 36 4 9 23 28-66 21
Результаты / календарь
1 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.05 20:00
Севилья – Реал
 - : -
28.05 20:00
Альмерия – Вальядолид
 - : -
28.05 20:00
Атлетик – Эльче
 - : -
28.05 20:00
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
28.05 20:00
Барселона – Мальорка
 - : -
28.05 20:00
Кадис – Сельта
 - : -
28.05 20:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
28.05 20:00
Жирона – Бетис
 - : -
28.05 20:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
28.05 20:00
Валенсия – Эспаньол
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 22 3 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 25 3 3
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