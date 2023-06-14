Мбаппе уходит из «ПСЖ», саудовцы заманивают Лукаку, Де Хеа и Мареза, Альба едет в Штаты вместе с Месси

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Килиан Мбаппе опять уходит из «ПСЖ»

Французу периодически надоедает в «ПСЖ», и слухи об этом моментально становятся трансферными бомбами. Нынешнее лето не стало исключением — утром 13 июня стало известно о существовании письма, в котором Мбаппе уведомил «ПСЖ» о том, что он не останется в клубе на сезон-2024/25 (а такая опция у игрока есть).

Новость, конечно, обидная для шейхов, но в следующем сезоне Килиан еще должен был поиграть за парижан. Однако дело оказалось тоньше. Во-первых, кажется, все последние дни как раз по этому пункту между клубом и футболистом шли переговоры — и вот такое их завершение вряд ли порадовало владельцев. Во-вторых (и в главных), в «ПСЖ» жутко недовольны тем, что письмо оказалось в прессе и даже будто бы раньше, чем в клубном офисе. Управленцы сочли это намеренным шагом и реверансом в сторону «Реала».

Кажется, Килиана ждет нервное трансферное окно, потому как французская пресса весь день сообщала: терять игрока бесплатно в «ПСЖ» не намерены и будут продавать его до победного. Есть даже информация, согласно которой забрать Килиана можно при выплате конкретной суммы.

Однако, по уточненным данным, это касается всех, кроме «Реала». Но ситуация такова (и об этом активно сообщают испанские СМИ), что только мадридцы могут себе позволить запрашиваемые 200 миллионов евро, и только в Мадрид хочет сам Мбаппе. А еще — что именно Флорентино Перес чуть ли не единственный, кто готов прямо сейчас зарубиться с Парижем за молодую звезду.

К вечеру среды Килиан сам вышел на связь и сказал, что все слухи о нем — ложь, а он счастлив в Париже. Позднее было опубликовано его заявление о том, что письмо — лишь физическое подтверждение того, о чем Мбаппе заявлял руководству устно еще в 2022 году. Однако, по данным французских инсайдеров, эти отговорки не помогут — француз окончательно выбесил боссов «ПСЖ» и клуб будет пытаться избавиться от него всеми силами.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Саудовцы скупают звезд

Кажется, в Саудовской Аравии лет десять ждали лета 2023 года, чтобы разом скупить всех, на кого долгое время смотрели по телевизору. Вслед за Криштиану Роналду и Каримом Бензема на Ближний Восток могут переехать еще несколько известных футболистов:

— «Аль-Хиляль» заманивает к себе Лукаку — на встрече в Париже ему предложили 20 миллионов долларов за сезон. Ромелу якобы заинтересован (еще бы — после такого финала ЛЧ), но хочет более существенную зарплату.

— Фабрицио Романо сообщает, что саудовцы хотят к себе еще и Давида Де Хеа. Правда, у того есть устное соглашение с «МЮ» о том, что он останется — но на Ближнем Востоке будут пробовать. В какой клуб — неизвестно.

— «Аль-Иттихад» хочет побыстрее подписать Рияда Мареза.

— У Луки Модрича есть предложение от саудовцев — в три раза больше его нынешней зарплаты.

— По данным Фабрицио Романо, 13 июня Канте подписал 100-миллионный контракт с «Аль-Иттихадом».

Жорди Альба. Фото Reuters

Альба тоже едет в МЛС, Ким Мин Джэ переходит в «МЮ»

Без Месси (и, вероятно, без Мбаппе) в «ПСЖ» настают новые времена. Как сообщает Фабрицио Романо, парижане подписали Ли Кан Ина из «Мальорки».

Лео, который продолжит карьеру в МЛС, отправится в Майами не в одиночестве — по слухам, в этом же направлении выдвинется Жорди Альба. Впрочем, по другим слухам, у левого латераля есть два предложения из Саудовской Аравии.

Ким Мин Джэ с 1 июля станет игроком «Манчестер Юнайтед». Это значит, что чемпионский «Наполи» находится в периоде полураспада, а в Манчестере готовы и дальше усиливаться под тен Хага. Сумма трансфера — около 60 миллионов евро.