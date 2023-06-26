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Сегодня, 10:50

Полоза зовет в Турцию клуб Оздоева. Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити». Осимхен интересен клубам АПЛ

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Дмитрий Полоз.
Дмитрий Полоз.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Йошко Гвардиол.
Йошко Гвардиол.
Фото Global Look Press
Футболист Юрриен Тимбер.
Юрриен Тимбер.
Фото Global Look Press
Футболист Виктор Осимхен.
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Фатих Карагюмрюк» заинтересован в Полозе

31-летний нападающий Дмитрий Полоз после сезона-2022/23 покинул «Ростов» в качестве свободного агента — клуб не стал продлевать с ним контракт. Теперь форвард может оказаться в чемпионате Турции: по информации «СЭ», им интересуется «Фатих Карагюмрюк».

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Отметим, что там уже выступает другой российский игрок — хавбек Магомед Оздоев. Также этим летом сообщалось об интересе турецкого клуба к россиянам Данилу Круговому, а также Александру Кокорину. «Фатих Карагюмрюк» часто связывают с возможными трансферами российских игроков.

В конце мая команду покинул главный тренер Андреа Пирло, и, по данным турецких СМИ, его сменит другой итальянец — Филиппо Индзаги, который в межсезонье намерен обновить состав.

Футболист Йошко Гвардиол.
Йошко Гвардиол.
Фото Global Look Press

Гвардиол может стать самым дорогим защитником в истории

«Манчестер Сити» летом готовит большую сделку — Sky Sport Deutschland сообщил о предложении английского клуба по защитнику «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиоле. Речь идет об отступных в 90 миллионов евро, а также бонусах.

Согласно Transfermarkt, трансферная стоимость Гвардиола — 75 миллионов евро, но весной немецкие СМИ сообщали, что «РБ Лейпциг» не продаст своего лидера дешевле 100 миллионов евро. Судя по всему, «Манчестер Сити» готов на такие траты.

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21-летний футболист может стать самым дорогим защитником мира, если сделка состоится. Пока рекорд принадлежит Харри Магуайру, который в 2019 году перешел из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» за 87 миллионов евро.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб уже согласовал с Гвардиолом условия личного контракта. В хорвате заинтересован лично тренер команды Хосеп Гвардиола, который высоко оценивает футболиста.

Футболист Юрриен Тимбер.
Юрриен Тимбер.
Фото Global Look Press

«Арсенал» готовит трансфер защитника «Аякса»

Лондонский «Арсенал» пытается усилиться перед новым сезоном и помимо Кая Хаверца и Деклана Райса ведет переговоры и по 22-летнему центральному защитнику «Аякса» Юрриену Тимберу.

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По информации издания De Telegraaf, «Арсенал» уже согласовал контракт с потенциальным новичком до 2028 года.

«Арсеналу» осталось договориться с «Аяксом» о сумме отступных: речь идет о компенсации в 40-45 миллионов евро. Первое предложение англичан по Тимберу составило 30 миллионов евро, но «Аякс» ответил на него отказом.

Футболист Виктор Осимхен.
Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press

Осимхен интересен «Челси» и «Тоттенхэму»

Лучший бомбардир чемпионата Италии Виктор Осимхен летом может покинуть «Наполи» и перебраться в Англию.

По данным Sky SportItalia, 24-летний нападающий интересен «Тоттенхэму», который подпишет игрока в случае продажи своего капитана Харри Кейна.

Также предложение неаполитанцам готовит «Челси», который намерен усилить линию атаки. По данным источника, «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» тоже следят за ситуацией с Осимхеном.

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В июне «Наполи» пытался продлить контракт с нападающим, но не смог договориться с ним по зарплате. Игрок отказался от нового соглашения, а действующее истекает в 2025 году. По данным Sky Sport, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил агенту Осимхена, что за трансфер нападающего будет требовать более 150 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Дмитрий Полоз
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фатих Карагюмрюк
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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