Футбол
Трансферы
Статьи
Все материалы Новости Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 08:15

«Спартак» и ЦСКА нацелились на бразильца, Кузяев все ближе к Турции, Фирмино и Брозович едут в Саудовскую Аравию

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Далер Кузяев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Хаверц — в «Арсенале»

«Арсенал» объявит о переходе полузащитника Кая Хаверца из «Челси» на этой неделе, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, стороны согласовали все детали, и хавбек подпишет контракт до 2028 года. Сумма трансфера — 75 миллионов евро.

Ожидается, что на этой неделе Хаверц пройдет медосмотр. В сезоне-2022/23 24-летний хавбек провел 47 матчей за «Челси», забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Кай Хаверц.
Фото Reuters

Президент «Бешикташа» подтвердил интерес к Кузяеву

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в комментарии для «СЭ» подтвердил новость о заинтересованности турецкого клуба в переходе российского полузащитника.

«Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь Богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим», — сказал Чеби «СЭ».

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до конца этого месяца.

В сезоне-2022/23 в РПЛ он провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Адриен Рабьо.
Фото AFP

«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с Рабьо

«Манчестер Юнайтед» ведет поиски центрального полузащитника, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство клуба связалось с агентами Адриена Рабьо («Ювентус») и Мойзеса Кайседо («Брайтон»). При этом туринский клуб хочет продлить контракт с 28-летним французом, однако руководство англичан уже провело встречу с его представителями и предложило футболисту контракт. Игрок может стать свободным агентом этим летом — его соглашение с «Ювентусом» действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 Рабьо забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.

Роберто Фирмино.
Фото Reuters

«Аль-Ахли» хочет подписать Фирмино

«Аль-Ахли» вступил в переговоры с бывшим нападающим «Ливерпуля» Роберто Фирмино, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии в данный момент ожидает ответа от 31-летнего бразильца. «Аль-Ахли» уже готовит все необходимые условия для того, чтобы футболист прошел медосмотр в случае, если он согласится на переход в команду.

Фирмино выступал за «Ливерпуль» с июля 2015 года, по окончании сезона-2022/23 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за «Ливерпуль».

Марсело Брозович.
Фото AFP

«Аль-Наср» подписал контракт с Брозовичем

«Интер» и «Аль-Наср» завершили переговоры по трансферу хавбека Марсело Брозовича, сообщает Sky Sport.

По информации источника, черно-синие продадут хорватского полузащитника саудовскому клубу за 25 миллионов евро. Контракт будет заключен до 2026 года.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется «Барселона». Главный тренер каталонцев Хави хочет сделать его ключевой фигурой в полузащите.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Федор Чалов, Дмитрий Полоз. РПЛ, таблица переходов лета: Полоза и Чалова ждут в Турции, «Ювентусу» нужен Малком

Скауты «Спартака» и ЦСКА следят за полузащитником «Гремио» Бителло

Скауты ЦСКА и «Спартака» посетили матч «Гремио», чтобы просмотреть полузащитника Бителло, сообщает GremioNews.

По информации издания, бразильский клуб требует за игрока 13 миллионов евро и уже отклонил предложение от «Монако» на 8 миллионов.

23-летний бразилец играет за «Гремио» с января 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 он провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока портал Transfermarkt оценивает в 3,5 миллиона евро.

Матео Ковачич.
Фото Reuters

Ковачич подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич в скором времени станет игроком «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо. По информации журналиста, контракт хорвата с «горожанами» будет рассчитан до 2027 года. На прошлой неделе футболист успешно прошел медицинское обследование.

Сообщается, что «Манчестер Сити» заплатит «Челси» 29 миллионов евро и 6 миллионов в качестве бонусов.

В сезоне-2022/23 29-летний хорват провел 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Адриен Рабьо
Далер Кузяев
Марсело Брозович
Матео Ковачич
Роберту Фирмину
Футбол
Кай Хаверц
2
4
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Вяхирева не вошла в число лауреатов сезона в европейском гандболе
Роман Костомаров впервые опубликовал видео тренировки с протезами
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полоза зовет в Турцию клуб Оздоева. Гвардиол близок к переходу в «Манчестер Сити». Осимхен интересен клубам АПЛ
Новости
RSS RSS
Все новости