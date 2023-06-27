«Спартак» и ЦСКА нацелились на бразильца, Кузяев все ближе к Турции, Фирмино и Брозович едут в Саудовскую Аравию

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Хаверц — в «Арсенале»

«Арсенал» объявит о переходе полузащитника Кая Хаверца из «Челси» на этой неделе, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, стороны согласовали все детали, и хавбек подпишет контракт до 2028 года. Сумма трансфера — 75 миллионов евро.

Ожидается, что на этой неделе Хаверц пройдет медосмотр. В сезоне-2022/23 24-летний хавбек провел 47 матчей за «Челси», забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Кай Хаверц. Фото Reuters

Президент «Бешикташа» подтвердил интерес к Кузяеву

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в комментарии для «СЭ» подтвердил новость о заинтересованности турецкого клуба в переходе российского полузащитника.

«Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь Богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим», — сказал Чеби «СЭ».

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. Его действующий контракт рассчитан до конца этого месяца.

В сезоне-2022/23 в РПЛ он провел 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Адриен Рабьо. Фото AFP

«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с Рабьо

«Манчестер Юнайтед» ведет поиски центрального полузащитника, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство клуба связалось с агентами Адриена Рабьо («Ювентус») и Мойзеса Кайседо («Брайтон»). При этом туринский клуб хочет продлить контракт с 28-летним французом, однако руководство англичан уже провело встречу с его представителями и предложило футболисту контракт. Игрок может стать свободным агентом этим летом — его соглашение с «Ювентусом» действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 Рабьо забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 48 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 40 миллионов евро.

Роберто Фирмино. Фото Reuters

«Аль-Ахли» хочет подписать Фирмино

«Аль-Ахли» вступил в переговоры с бывшим нападающим «Ливерпуля» Роберто Фирмино, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии в данный момент ожидает ответа от 31-летнего бразильца. «Аль-Ахли» уже готовит все необходимые условия для того, чтобы футболист прошел медосмотр в случае, если он согласится на переход в команду.

Фирмино выступал за «Ливерпуль» с июля 2015 года, по окончании сезона-2022/23 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 35 матчах за «Ливерпуль».

Марсело Брозович. Фото AFP

«Аль-Наср» подписал контракт с Брозовичем

«Интер» и «Аль-Наср» завершили переговоры по трансферу хавбека Марсело Брозовича, сообщает Sky Sport.

По информации источника, черно-синие продадут хорватского полузащитника саудовскому клубу за 25 миллионов евро. Контракт будет заключен до 2026 года.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется «Барселона». Главный тренер каталонцев Хави хочет сделать его ключевой фигурой в полузащите.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Скауты «Спартака» и ЦСКА следят за полузащитником «Гремио» Бителло

Скауты ЦСКА и «Спартака» посетили матч «Гремио», чтобы просмотреть полузащитника Бителло, сообщает GremioNews.

По информации издания, бразильский клуб требует за игрока 13 миллионов евро и уже отклонил предложение от «Монако» на 8 миллионов.

23-летний бразилец играет за «Гремио» с января 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до декабря 2025 года.

В сезоне-2022/23 он провел 30 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока портал Transfermarkt оценивает в 3,5 миллиона евро.

Матео Ковачич. Фото Reuters

Ковачич подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич в скором времени станет игроком «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо. По информации журналиста, контракт хорвата с «горожанами» будет рассчитан до 2027 года. На прошлой неделе футболист успешно прошел медицинское обследование.

Сообщается, что «Манчестер Сити» заплатит «Челси» 29 миллионов евро и 6 миллионов в качестве бонусов.

В сезоне-2022/23 29-летний хорват провел 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.