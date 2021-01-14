Крал мечтает играть в Англии. Жиронкин возвращается в ЦСКА

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Крал: «Спартак» или АПЛ

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал признался, что мечтает выступать в чемпионате Англии.

- Можно ли сказать, что АПЛ для меня мечта? Да, конечно. Когда был ребенком, смотрел этот чемпионат, мне нравится эта лига. Мечтаю играть там. Но сейчас самое главное для меня - «Спартак». Сконцентрирован на том, чтобы показать свои лучшие качества на поле, - сказал 22-летний чех во время прохождения медосмотра.

Ранее сообщалось о том, что Кралом интересуется «Вест Хэм». Контракт чешского хавбека со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Крал провел 20 матчей за красно-белых во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

Аренда Жиронкина прекращена

Полузащитник Виталий Жиронкин возвращается в армейский клуб из аренды в «Балтику».

«Между футбольными клубами «Балтика» и ЦСКА достигнута договоренность о досрочном прекращении аренды Виталия Жиронкина. Желаем Виталию удачи в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в нашей команде», - говорится в Instagram «Балтики».

Жиронкин присоединился к «Балтике» летом 2019 года. 20-летний хавбек провел за команду из Калининграда семь матчей в текущем розыгрыше ФНЛ и не отметился результативными действиями.

«Ахмат» подписал форварда сборной Румынии

Нападающий Габриэль Янку перешел из «Вииторула» в «Ахмат», сообщил в своем Instagram президент грозненцев Магомед Даудов. Контракт с 26-летним румыном рассчитан на 3,5 года.

«Футболист прибыл в расположение клуба, прошел медицинское обследование и провел первую тренировку», - написал Даудов.

В сезоне-2019/20 Янку стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии: он забил 18 голов и отдал девять результативных передач. В текущем розыгрыше румынской лиги 1 форвард провел девять матчей, на его счету четыре гола.

Саплинов вернулся в «Ростов»

Как сообщает пресс-служба «Ротора», полузащитник Александр Саплинов досрочно возвращается в «Ростов» из аренды.

«Ротор» договорился с дончанами о досрочном расторжении соглашения об аренде. Мы благодарим Александра за время, проведенное в команде, и желаем успехов!" - говорится в Twitter волгоградского клуба.

В текущем сезоне 23-летний Саплинов провел за «Ротор» один матч РПЛ.

Александр Саплинов возвращается в «Ростов»



«Ротор» договорился с дончанами о досрочном расторжении соглашения об аренде.



Мы благодарим Александра за время, проведенное в команде и желаем успехов! pic.twitter.com/nJRH3Ol7rJ — CК «Ротор» (@RotorOfficial) January 13, 2021

«Барселона» и «ПСЖ» сразятся за Агуэро

По информации The Sun, нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть клуб по окончании сезона. На 32-летнего игрока претендуют «Барселона» и «ПСЖ».

Оба клуба хотят подписать Агуэро на правах свободного агента — летом его контракт с «Сити» закончится. Transfermarkt оценивает аргентинца в 35 миллионов евро.

В составе «горожан» Агуэро четыре раза становился чемпионом Англии. В этом сезоне он провел девять матчей за команду Хосепа Гвардьолы и забил два гола.

Холанн перейдет в «Барселону»?

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может досрочно разорвать контракт с клубом по окончании текущего сезона. Агент 20-летнего норвежца Мино Райола хочет, чтобы его клиент перешел в «Барселону».

Контракт Холанна с «Боруссией» действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает норвежца в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Холанн провел за дортмундцев 16 матчей и забил 19 голов.

Мусса Дембеле стал игроком «Атлетико»

«Атлетико» арендовал нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, сообщает официальный сайт «матрасников». Аренда 24-летнего француза рассчитана до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что в контракте предусмотрена возможность выкупа Дембеле за 33 миллиона евро.

В текущем сезоне форвард провел 16 матчей за «Лион» и забил один гол.