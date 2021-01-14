Крал мечтает играть в Англии. Жиронкин возвращается в ЦСКА
Крал: «Спартак» или АПЛ
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал признался, что мечтает выступать в чемпионате Англии.
- Можно ли сказать, что АПЛ для меня мечта? Да, конечно. Когда был ребенком, смотрел этот чемпионат, мне нравится эта лига. Мечтаю играть там. Но сейчас самое главное для меня - «Спартак». Сконцентрирован на том, чтобы показать свои лучшие качества на поле, - сказал 22-летний чех во время прохождения медосмотра.
Ранее сообщалось о том, что Кралом интересуется «Вест Хэм». Контракт чешского хавбека со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.
В текущем сезоне Крал провел 20 матчей за красно-белых во всех турнирах и отдал три голевые передачи.
Аренда Жиронкина прекращена
Полузащитник Виталий Жиронкин возвращается в армейский клуб из аренды в «Балтику».
«Между футбольными клубами «Балтика» и ЦСКА достигнута договоренность о досрочном прекращении аренды Виталия Жиронкина. Желаем Виталию удачи в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в нашей команде», - говорится в Instagram «Балтики».
Жиронкин присоединился к «Балтике» летом 2019 года. 20-летний хавбек провел за команду из Калининграда семь матчей в текущем розыгрыше ФНЛ и не отметился результативными действиями.
«Ахмат» подписал форварда сборной Румынии
Нападающий Габриэль Янку перешел из «Вииторула» в «Ахмат», сообщил в своем Instagram президент грозненцев Магомед Даудов. Контракт с 26-летним румыном рассчитан на 3,5 года.
«Футболист прибыл в расположение клуба, прошел медицинское обследование и провел первую тренировку», - написал Даудов.
В сезоне-2019/20 Янку стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии: он забил 18 голов и отдал девять результативных передач. В текущем розыгрыше румынской лиги 1 форвард провел девять матчей, на его счету четыре гола.
Саплинов вернулся в «Ростов»
Как сообщает пресс-служба «Ротора», полузащитник Александр Саплинов досрочно возвращается в «Ростов» из аренды.
«Ротор» договорился с дончанами о досрочном расторжении соглашения об аренде. Мы благодарим Александра за время, проведенное в команде, и желаем успехов!" - говорится в Twitter волгоградского клуба.
В текущем сезоне 23-летний Саплинов провел за «Ротор» один матч РПЛ.
«Барселона» и «ПСЖ» сразятся за Агуэро
По информации The Sun, нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть клуб по окончании сезона. На 32-летнего игрока претендуют «Барселона» и «ПСЖ».
Оба клуба хотят подписать Агуэро на правах свободного агента — летом его контракт с «Сити» закончится. Transfermarkt оценивает аргентинца в 35 миллионов евро.
В составе «горожан» Агуэро четыре раза становился чемпионом Англии. В этом сезоне он провел девять матчей за команду Хосепа Гвардьолы и забил два гола.
Холанн перейдет в «Барселону»?
Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн может досрочно разорвать контракт с клубом по окончании текущего сезона. Агент 20-летнего норвежца Мино Райола хочет, чтобы его клиент перешел в «Барселону».
Контракт Холанна с «Боруссией» действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает норвежца в 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Холанн провел за дортмундцев 16 матчей и забил 19 голов.
Мусса Дембеле стал игроком «Атлетико»
«Атлетико» арендовал нападающего «Лиона» Муссу Дембеле, сообщает официальный сайт «матрасников». Аренда 24-летнего француза рассчитана до конца текущего сезона.
Ранее сообщалось, что в контракте предусмотрена возможность выкупа Дембеле за 33 миллиона евро.
В текущем сезоне форвард провел 16 матчей за «Лион» и забил один гол.
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