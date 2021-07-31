Зозуля стал игроком испанской «Фуэнлабрады»

«Фуэнлабрада» объявила о переходе украинского форварда Романа Зозули. Соглашение с клубом испанской сегунды рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

Последним клубом украинца был «Альбасете», за который он играл с 2017 года. В составе команды 31-летний нападающий провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сорвался переход Зозули в испанский «Алькоркон» и португальский «Эшторил». Болельщики обоих клубов выступили против подписания футболиста, обвинив его в нацизме.