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Зозуля стал игроком испанской «Фуэнлабрады»

20:58
Роман Зозуля. Фото ФК "Альбасете"
Роман Зозуля. Фото ФК &quot;Альбасете&quot;
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«Фуэнлабрада» объявила о переходе украинского форварда Романа Зозули. Соглашение с клубом испанской сегунды рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

Последним клубом украинца был «Альбасете», за который он играл с 2017 года. В составе команды 31-летний нападающий провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сорвался переход Зозули в испанский «Алькоркон» и португальский «Эшторил». Болельщики обоих клубов выступили против подписания футболиста, обвинив его в нацизме.

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Евгений Петров все материалы автора

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