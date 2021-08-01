Кайю Жорже подпишет контракт с «Ювентусом» до 2026 года
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Форвард «Сантоса» Кайю Жорже в ближайшее время подпишет контракт с «Ювентусом», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 19-летний бразилец уже согласовал личный контракт с туринским клубом. Соглашение будет рассчитано до 2026 года, а сам игрок будет получать 1,5 млн евро плюс бонусы. «Сантос» получит 2,5 млн евро и 5 процентов с последующей продажи.
В этом сезоне Кайю сыграл в 27 матчах за «Сантос» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.
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