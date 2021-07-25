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Переход Зозули в «Алькоркон» под вопросом из-за болельщиков, обвиняющих его в нацизме

01:10
Роман Зозуля. Фото ФК "Альбасете"
Роман Зозуля. Фото ФК &quot;Альбасете&quot;
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Переход украинского форварда Романа Зозули в клуб испанской сегунды «Алькоркон» может сорваться, сообщает AS.

По данным источника, переговоры зашли в тупик. С большой вероятностью переход не состоится. Ранее часть болельщиков «Алькоркона» выразила протест против сделки, обвинив украинца в нацизме.

В 2017 году из-за протестов болельщиков сорвался переход футболиста в другой испанский клуб «Райо Вальекано» на правах аренды из «Бетиса».

Последним клубом Зозули был «Альбасете», за который он играл с 2017- года. В составе команды 31-летний нападающий провел 142 матча, забил 26 мячей и отдал 11 результативных передач.

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Евгений Петров все материалы автора

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