Источник: Зарплата Захаряна в «Лацио» составит 1,8 миллиона евро в год

Итальянский журналист Николо Скира в Twitter подтвердил информацию о скором переходе полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Лацио».

По информации источника, римский клуб согласовал с 20-летним россиянином контракт до 2028 года. Зарплата игрока составит 1,8 миллиона евро в год.

Ранее Джанлука ди Марцио сообщил, что Захарян перейдет в «Лацио» за 10+4 миллиона евро. Однако в итальянском клубе это опровергли.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.