В «Лацио» опровергли договоренность с «Динамо» по переходу Захаряна

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал «СЭ» новость о том, что «Лацио» и «Динамо» договорились о переходе полузащитника Арсена Захаряна в итальянский клуб.

Ранее Джанлука ди Марцио сообщил, что Захарян переходит в «Лацио» за 10+4 миллиона евро.

«Информация о том, что мы договорились с «Динамо» о переходе Арсена Захаряна не соответствует действительности», — сказал Фабиани «СЭ».

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.