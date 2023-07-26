Защитник Игор прошел медосмотр в качестве нового игрока «Брайтона»

Защитник Игор успешно прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком «Брайтона», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 25-летний бразилец в ближайшее время пройдет медобследование перед переходом в английский клуб. «Чайки» заплатят за игрока 17 миллионов евро и 3 миллионов евро в качестве бонусов.

Игор выступает за «фиалок» с 2021 года. В сезоне-2022/23 защитник провел 42 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.