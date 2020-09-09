Известный телекомментатор Геннадий Орлов не верит, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин может перейти в «Рому».

— Это какая-то совсем непонятная история. Во время паузы, трансферного окна коллегам журналистам, видимо, нужно что-то придумывать. Не знаю, откуда это появляется, куда, зачем... Но сейчас для Кокорина очень важно проявить себя в «Спартаке». На носу — дерби. Вот он шанс зарекомендовать себя в новой команде. Даже, если он, предположим, действительно уедет в «Рому», кто ему там гарантирует место в составе? И как он тогда вернется в сборную? А вдруг опять травма? Нет, Саше больше нельзя рисковать. Пора начинать стабильно играть. В «Спартаке» его ждут, это надо ценить. А кому он нужен в «Роме»? Ну кто его там знает?

Все эти новости про интерес из Италии... Мы же не можем слухи комментировать. Конкретики никакой, я так понимаю, нет. Если Кокорин хочет действительно восстановиться и вернуться на былой уровень, то «Спартак» — это его шанс. Не уверен, сыграет ли он против ЦСКА с первых минут. Александр уже в общей группе. Но, мне кажется, Тедеско его не сразу выпустит. Посмотрим. Правда, не знаю, здоров ли Бакаев. Вообще чемпионат у нас интересный, есть интрига. «Сочи» уже заявил себе, «Ахмат» может дать бой. Это хорошо — подстегивает московские клубы.

2 августа Кокорин перешел в «Спартак», но из-за травмы еще ни разу не сыграл за красно-белых. Нападающий в общей группе готовится к матчу 7-го тура РПЛ с ЦСКА.

В минувшем сезоне Кокорин провел на правах аренды в «Сочи», футболист принадлежал «Зениту». За сочинцев принял участие в 10 матчах, забил 7 голов и сделал две результативные передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 6 миллионов евро. (Виталий Айрапетов)