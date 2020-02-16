«Зенит» сделал предложение Смольникову по новому контракту
18:55
Как стало известно «СЭ», «Зенит» сделал предложение защитнику Игорю Смольникову по новому контракту. 31-летний футболист пока не дал согласия.
Возможно, стороны придут к компромиссу в ходе третьего сбора сине-бело-голубых в Турции. Нынешнее соглашение игрока с питерцами рассчитано до июня 2020 года.
В этом сезоне Смольников провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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