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«Зенит» сделал предложение Смольникову по новому контракту

18:55
Игорь Смольников. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Игорь Смольников. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», «Зенит» сделал предложение защитнику Игорю Смольникову по новому контракту. 31-летний футболист пока не дал согласия.

Возможно, стороны придут к компромиссу в ходе третьего сбора сине-бело-голубых в Турции. Нынешнее соглашение игрока с питерцами рассчитано до июня 2020 года.

В этом сезоне Смольников провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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