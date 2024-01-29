Триппьер: «Интерес «Баварии» — комплимент для меня, но я верен «Ньюкаслу»

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер объяснил, почему отклонил предложение «Баварии».

«Я верен «Ньюкаслу», этот клуб многое сделал для меня, и я хочу вернуть долг команде. Интерес «Баварии» — комплимент для меня», — приводит Sky Sports слова Триппьера.

Триппьер выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 защитник сделал 8 результативных передач в 29 матчах за английскую команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.