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Сегодня, 05:23

Агентство, представляющее интересы Кассьерры, отреагировало на слухи о переговорах с командами из Саудовской Аравии

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Агентство Alfa Management, представляющее интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, отреагировало на слухи о возможном переходе футболиста в один из клубов из чемпионата Саудовской Аравии.

28 января появилась информация об интересе «Аль-Шабаба» к 26-летнему колумбийцу.

«Мы не комментируем информацию о переговорах по Кассьерре», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова представителя агентства.

Кассьерра выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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