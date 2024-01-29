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Сегодня, 03:49

Полузащитник «Тоттенхэма» Хейбьерг отказался переходить в «Лион»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг отказался переходить в «Лион», сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Как утверждает источник, интерес к 28-летнему датчанину на рынке сохраняется, и он может сменить команду до закрытия зимнего трансферного окна.

Хейбьерг выступает за «Тоттенхэм» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 23 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Футбол
ФК Лион
ФК Тоттенхэм Хотспур
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