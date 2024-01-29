Полузащитник «Тоттенхэма» Хейбьерг отказался переходить в «Лион»

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг отказался переходить в «Лион», сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Как утверждает источник, интерес к 28-летнему датчанину на рынке сохраняется, и он может сменить команду до закрытия зимнего трансферного окна.

Хейбьерг выступает за «Тоттенхэм» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 23 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.