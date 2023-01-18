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Сегодня, 14:09

Защитник «Фулхэма» Мбабу близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Фулхэма» Кевин Мбабу близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» ведет продвинутые переговоры по трансферу футболиста.

Действующее соглашение швейцарца с лондонской командой рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел за «Фулхэм» 7 матчей во всех турнирах, и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 7 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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