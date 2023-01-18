Защитник «Фулхэма» Мбабу близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Фулхэма» Кевин Мбабу близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» ведет продвинутые переговоры по трансферу футболиста.

Действующее соглашение швейцарца с лондонской командой рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел за «Фулхэм» 7 матчей во всех турнирах, и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 7 миллионов евро.