Орещук считает, что Сперцян готов заиграть в ПСВ

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал возможный трансфер 22-летнего армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.

«Сперцян готов заиграть в ПСВ. Этот парень полтора года показывает достойный уровень, в Эредивизи можно развиваться, это начало хорошей европейской карьеры. Посмотрите, как сейчас там играет Шиманьский, который в 15 играх забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Сперцян ничем не хуже его, может, моложе и менее опытный. Я бы поставил их на одну строчку. Шиманьский в Нидерландах как рыба в воде. Я думаю, что Эдуард может спокойно там играть. Если зовут в такую команду, то нужно идти. Это самый клевый чемпионат, где можно приготовиться к европейским лигам и выучить язык, потом уже делать шаг вперед», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Сперцяна составляет 9 миллионов евро.

22-летний Эдуард Сперцян был признан футболистом 2022 года в Армении.