«Ювентус» может перехватить у «Зенита» форварда «Црвены Звезды» Миятовича

«Ювентус» интересуется нападающим «Црвены Звезды» Йованом Миятовичем, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее в сербском Mozzart Sport сообщалось, что на 18-летнего форварда также претендует «Зенит».

По информации источника, «Ювентус» будет следить за выступлениями серба в ближайшее время.

В активе Миятовича десять голов и три результативные передачи в 35 матчах за «Црвену Звезду». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.