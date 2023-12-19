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Сегодня, 17:25

«Ювентус» может перехватить у «Зенита» форварда «Црвены Звезды» Миятовича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ювентус» интересуется нападающим «Црвены Звезды» Йованом Миятовичем, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее в сербском Mozzart Sport сообщалось, что на 18-летнего форварда также претендует «Зенит».

По информации источника, «Ювентус» будет следить за выступлениями серба в ближайшее время.

В активе Миятовича десять голов и три результативные передачи в 35 матчах за «Црвену Звезду». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
ФК Ювентус
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