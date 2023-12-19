«Боруссия» попытается арендовать Регилона зимой

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон, выступающий на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», может зимой перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист Патрик Бергер.

По информации источника, в соглашении 26-летнего испанца с «Манчестер Юнайтед» есть пункт о возможном досрочном прекращении аренды. «Боруссия» попытается воспользоваться этой ситуацией, чтобы арендовать защитника до конца сезона.

«МЮ» арендовал Регилона в летнее трансферное окно. Он провел за манкунианцев 10 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.