Ярмоленко может уехать из «Вест Хэма» в Китай

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает Sky Sports, 30-летним форвардом сборной Украины интересуется «Шаньдун Лунэн».

«Вест Хэм» ищет варианты усиления и готов расстаться с рядом высокооплачиваемых футболистов, нерегулярно попадающих в основу.

Для подписания Ярмоленко «Шаньдун» должен расстаться с одним из пяти легионеров в связи с лимитом на иностранцев. На данный момент легионеры в заявке клуба: бельгиец Маруан Феллаини, венгр Тамаш Кадар, итальянец Грациано Пелле и бразильцы Мойзес и Рожер Гедеш.

В прошлом сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 23 матча, забил 5 голов и отдал 1 голевой пас.