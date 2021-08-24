Влашич входит в сферу интересов «Вест Хэма»

«Вест Хэм» интересуется полузащитником ЦСКА Николой Влашичем, сообщает The Telegraph.

По информации СМИ, руководство клуба рассматривает Влашича в качестве замены полузащитнику Джесси Лингарду.

17 августа появилась информация, что ЦСКА готов отдать 23-летнего хорвата в аренду за 10 миллионов евро, а арендное соглашение должно включать в себя обязательный выкуп.

Влашич выступает за московскую команду с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в Тинькофф РПЛ и отдал одну результативную передачу.