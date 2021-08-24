«Вест Хэм» договорился с «Челси» о переходе Зума
17:55
Защитник «Челси» Курт Зума станет игроком «Вест Хэма», сообщает 24 августа TF1.
По данным источника, клубы и сам футболист достигли соглашения о переходе. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока будет рассчитан на пять лет.
26-летний француз в текущем сезоне провел один матч за «Челси». В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять мячей. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 миллиона евро.
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