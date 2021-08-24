«Вест Хэм» договорился с «Челси» о переходе Зума

Защитник «Челси» Курт Зума станет игроком «Вест Хэма», сообщает 24 августа TF1.

По данным источника, клубы и сам футболист достигли соглашения о переходе. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока будет рассчитан на пять лет.

26-летний француз в текущем сезоне провел один матч за «Челси». В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять мячей. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 миллиона евро.