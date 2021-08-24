Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Вест Хэм» договорился с «Челси» о переходе Зума

17:55
Теги:

Защитник «Челси» Курт Зума станет игроком «Вест Хэма», сообщает 24 августа TF1.

По данным источника, клубы и сам футболист достигли соглашения о переходе. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс бонусы. Контракт игрока будет рассчитан на пять лет.

26-летний француз в текущем сезоне провел один матч за «Челси». В прошлом сезоне он сыграл в 36 матчах и забил пять мячей. Портал Transfermarkt оценивает его в 32 миллиона евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В США придумали, как снова покарать Россию за допинг. Нас приравняют к мафии
Губерниев: «Украинская делегация покинула церемонию открытия Паралимпиады, чтобы не стоять рядом с россиянами»
На Украине отреагировали на то, что делегация покинула церемонию открытия Паралимпиады из-за россиян
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд